Monaco’ya diplomasız teknik direktör faturası: Maç başına 25 bin euro

Ligue 1 ekiplerinden Monaco, ekim ayında göreve getirdiği teknik direktör Sebastien Pocognoli’nin gerekli lisansa sahip olmaması nedeniyle her maç için 25 bin avro para cezası ödüyor.

L'Equipe’in haberine göre; 11 Ekim’de Adi Hütter’in yerine göreve getirilen 38 yaşındaki Belçikalı teknik adamın, Ligue 1’de takım çalıştırabilmek için zorunlu olan BEPF (Profesyonel Futbol Eğitici Diploması) ya da eşdeğer bir diplomaya sahip olmaması kulübü yaptırımla karşı karşıya bıraktı.

Monaco, şu ana kadar Pocognoli yönetiminde çıktığı 17 maç (14 lig, 3 kupa) için toplam 425 bin euro ceza ödedi. Öte yandan kulüp, bu durum nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında herhangi bir yaptırımla karşılaşmıyor.

ÇÖZÜM ARAYIŞI DA SONUÇ VERMEDİ

Haberde, Monaco yönetiminin cezadan kaçınmak için bir karşılaşmada Pocognoli’nin yardımcılarından Damien Perrinelle’i esame listesine teknik direktör olarak yazdığı ancak Perrinelle’in de diploma eğitiminin devam etmesi nedeniyle yine para cezası ödendiği belirtildi. Perrinelle’in bu süreçte maaşına zam yaptırdığı da aktarıldı.

Bu girişimin de çözüm olmaması üzerine kulübün, son maçlarda esame listesinde teknik direktör bölümünü boş bırakmaya başladığı kaydedildi.

Belçikalı teknik adamın sezonu tamamlaması halinde Monaco’nun toplamda yaklaşık 750 bin avro ceza ödeyeceği ifade ediliyor. Kulüpten yapılan açıklamada ise ekim ayında Pocognoli ile yapılan görüşmelerde bu kuralın bilindiği ve maaş planlamasının da buna göre yapıldığı vurgulandı.

LİG VE AVRUPA TABLOSU

Ligue 1’de 21 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi alan Monaco, 28 puanla 10. sırada yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise 21. sırayı alarak son 16 play-off turuna kalan Fransa temsilcisi, bu turda bir başka Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile eşleşti. Monaco, Fransa Kupası’na ise veda etmişti.