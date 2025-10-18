Moni ve sanat pratiği mercek altına alınıyor

Kültür Sanat Servisi

Salt’ın yeni yayını Moni, 1985’te üretime başlayan performans sanatçısı Salim Özgilik’in, namıdiğer Moni’nin pratiğine odaklanıyor. Türkçe ve İngilizce dillerinde iki ayrı kitap olarak hazırlanan yayın, sanatçının provokatif, ses getiren ve katılım talep eden işlerinin detaylı bir haritasını çıkarıyor.

Moni Salim Özgilik iş birliğinde yürütülen proje, sanatçının Moni ‘89 adlı ilk kitabı ile 2020’de Salt Araştırma’da erişime açılan arşivini temel alıyor. Küratör Vasıf Kortun ve Moni Salim Özgilik yayın kapsamında 22 Ekim’de saat 19.00’da Salt Galata’da bir söyleşi gerçekleştirecek. Sanatçının Ankara’daki öğrencilik yıllarından günümüze uzanan pratiğinin ele alınacağı etkinlik ücretsiz olarak düzenleniyor.