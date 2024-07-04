Montella'dan Hollanda maçı yorumu: "Gerginlik bizi kandırabilir"

A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Vincenzo Montella, Hollanda maçında dikkatli olmaları gerektiğini ifade ederek, "Gerginlik bizi kandırabilir. Gerginliğin, grupta Çekya'ya karşı hayatımızı nasıl zorlaştırdığına bir bakın" dedi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya'nın spor gazetelerinden Corriere dello Sport'a verdiği demeçte, A Milli Takım'ın EURO 2024'teki performansını değerlendirdi.

Montella, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) elde ettikleri başarılarla vatandaşları mutlu etmenin kendisini gururlandırdığını söyledi.

Avusturya'nın mart ayında kendilerini hazırlık maçında 6-1 gibi farklı skorla yendiği anımsatılan Montella, "Şimdi şunu söyleyebilirim ki bu maçı özellikle önemsiyordum. Bu, Avusturya'ya karşı sportif bir intikam için değil, Avusturya son derece saygı duyduğum bir rakip ama bu daha çok kendimle ilgili bir rövanştı. Biz antrenörler, oyuncular rekabetçiyiz ama bu leke, benim profesyonel kariyerime ağır geliyordu" ifadelerini kullandı.

MERT GÜNOK'UN KURTARIŞI

Avusturya maçının son anlarında kaleci Mert Günok'un yaptığı kurtarışın sorulması üzerine İtalyan teknik adam, "Bu, onun mesleği ve kesinlikle çok iyiydi. Onun adına çok memnunum" değerlendirmesinde bulundu.

ARDA GÜLER YORUMU

Arda Güler'e yönelik bir soru üzerine Montella, "Muhteşem bir maç çıkardı ve kendisini dönüştürmeyi başardı. Çok koştu ki onu daha önce hiç böyle koşarken görmedim, takım için çalışıyordu. Onunla gurur duyuyorum ve kendisini tebrik ediyorum. Bunları, ona özel olarak zaten aktardım" yorumunu yaptı.

Montella, Kenan Yıldız'ın performansıyla ilgili olarak da "O güçlü, hız konusunda muazzam bir tekniğe sahip. Maç içindeki anları ve savunma kısmını daha iyi idare etmesi gerekse de onsuz yapmak zor. O öğrenecektir" dedi.

HOLLANDA MAÇINA DAİR GÖRÜŞLERİ

EURO 2024'te çeyrek finalde karşılaşacakları rakipleri Hollanda'ya dair düşünceleri sorulan Montella, "Turu atlama coşkusu artık geçti. Şimdi Hollanda'yı düşünmek durumundayız" yanıtını verdi.

Hollanda'nın zorlu bir rakip olduğu hatırlatılan Montella, "Göreceğiz. Avrupa Şampiyonası'nın neredeyse tüm maçları sonuna kadar belirsizdi. Bir sonrakinin de öyle geçeceğini düşünüyorum. Futbolda her şey mümkün, bu turnuvada çok daha fazlası mümkün. Ancak dikkatli olmalıyız, gerginlik bizi kandırabilir. Gerginliğin, grupta Çekya'ya karşı hayatımızı nasıl zorlaştırdığına bir bakın" ifadelerini kullandı.