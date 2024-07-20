Moody's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu iki basamak artırarak B3'ten B1'e yükseltti. Kredi notu görünümünü ise "pozitif" olarak korudu.

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