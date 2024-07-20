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Moody's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu iki basamak artırarak B3'ten B1'e yükseltti. Kredi notu görünümünü ise "pozitif" olarak korudu.

Ekonomi
  • 20.07.2024 00:07
  • Giriş: 20.07.2024 00:07
  • Güncelleme: 20.07.2024 00:10
Moody's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
AA

Moody's, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun "B3"ten "B1"e yükseltildiği, kredi notu görünümünün "pozitif" olarak korunduğu bildirildi.

Açıklamada, kredi notunun B1'e yükseltilmesinin temel itici gücünün yönetimdeki gelişmeler, özellikle ortodoks para politikasına kararlı ve giderek daha iyi yerleşen geri dönüş olduğu belirtildi.

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