Moody's, Türkiye raporunu açıkladı: Toparlanma uzun sürecek

Moody's, Türkiye için yayınladığı Kredi Görüşü raporunda, "Türkiye’de kurumsal kapasitede toparlanma pozitif senaryoda dahi zaman alacak" olarak belirtti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye için "Kredi Görüşü" raporu yayınladı.

Ekonomim’in haberine göre düzenli olarak yayınlanan ve sadece aboneler ile paylaşılan raporun tanıtımında, şunlar belirtildi: "Kredi görüşümüz, olumlu bir senaryoda bile toparlanması zaman alacak kurumsal ve yönetişim gücündeki erozyona karşı ekonomik gücü ve ılımlı borcu yansıtmaktadır.”

KREDİ NOTUNU PAS GEÇMİŞTİ

Moody's'in geçen cuma günü Türkiye değerlendirme raporunu yayınlaması bekleniyordu; ancak kredi derecelendirme kuruluşu, kredi notuna ilişkin değerlendirmeyi pas geçti. Öte yandan Moody's, Türkiye'yi en düşük seviyede notlayan kredi kuruluşu olarak bulunuyor.

Moody's, şu anda Türkiye'nin kredi notunu 'B3' ve not görünümünü 'durağan' olarak değerlendiriyor.