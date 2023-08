Moody’s ABD’li 10 bankanın kredi notunu düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, ABD’deki 10 küçük ve orta ölçekli bankanın kredi notunu düşürdü. Kurum ayrıca aralarında U.S. Bancorp, Bank of New York Mellon Corp., State Street Corp., ve Truist Financial Corp.’un da olduğu büyük ölçekli bazı bankalar için de benzer bir karar alabileceğini açıkladı.

