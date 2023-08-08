Moody’s ABD’li 10 bankanın kredi notunu düşürdü
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, ABD’deki 10 küçük ve orta ölçekli bankanın kredi notunu düşürdü. Kurum ayrıca aralarında U.S. Bancorp, Bank of New York Mellon Corp., State Street Corp., ve Truist Financial Corp.’un da olduğu büyük ölçekli bazı bankalar için de benzer bir karar alabileceğini açıkladı.
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD'li 10 bankanın kredi notunu düşürdü, başka bankaların notunu da düşürebileceği uyarısında bulundu.
Moody's dün (7 Ağustos) ABD'li birçok bankanın kredi notunu düşürürken başka bankaların durumunu da gözden geçirdiğini açıkladı.
Birkaç büyük kredi kuruluşunun görünümünü de negatife çeviren kuruluş, genel olarak, sektördeki 27 bankanın değerlendirmesini değiştirdi.
Notu düşürülen bankalar arasında M&T Bank, Pinnacle Financial Partners, Prosperity Bank ve BOK Financial Corp bulunuyor.
Notu düşürülmek üzere incelemeye alınan bankalar arasında ise BNY Mellon, US Bancorp, State Street ve Truist Financial yer alıyor.
Yılın başlarında Silikon Vadisi Bankası ve Signature Bank'ın iflas etmesi ABD bankacılık sektöründe bir güven krizine yol açmış ve yetkililerin sektöre güveni artırmak için acil önlemler almasına rağmen yatırımcılar orta ölçekli birçok bankada mevduatlara yönelmişti.