Moody’s’ten Türkiye için büyüme ve enflasyon tahmini

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, yayımladığı Yapılandırılmış Finans raporunda G20 ülkelerine yönelik büyüme tahminlerini paylaştı. Raporda Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme ve enflasyon beklentilerine de yer verildi.

2025’TE YÜZDE 3,2 BÜYÜME BEKLENİYOR

Moody’s raporuna göre Türkiye ekonomisinin 2025 yılında yüzde 3,2 oranında büyümesi öngörülüyor. G20 ülkeleri genelinde büyüme oranının ise ortalama yüzde 1,5-1,6 seviyesinde kalacağı tahmin ediliyor.

Raporda, aynı dönemde gelişmekte olan ülkelerde büyümenin yüzde 4,0-4,1 aralığında gerçekleşeceği öngörüsüne yer verildi.

BÜYÜME EĞİLİMİNİN SÜRMESİ BEKLENİYOR

Kuruluşun tahminlerine göre Türkiye’de büyüme eğiliminin önümüzdeki yıllarda da devam etmesi bekleniyor.

Buna göre Türkiye ekonomisinin 2027 yılında yüzde 3,4, 2028 yılında ise yüzde 3,5 oranında büyüyeceği öngörülüyor.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 35

Moody’s raporunda Türkiye’de 2025 yılı için enflasyon beklentisi yüzde 35 olarak kaydedildi.

Enflasyonun 2026 yılında yüzde 22, 2027 yılında ise yüzde 18,5 seviyesine gerilemesinin beklendiği ifade edildi.