Mor Liste geleceğin çağrısıdır: Birlikte başarırız

BirGün/ANKARA

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 14–15 Şubat’ta yapılacak Genel Kurul ve seçimleri öncesinde “Gelecek ve Dayanışma İçin Mimarlar” (Mor Liste) yönetim için adaylığını açıkladı. Grup, emeği ve kamusal sorumluluğu merkeze alan yeni bir yönetim anlayışıyla yola çıktığını duyurdu. Mor Liste'nin, önceki dönemlerde oda çalışmalarında etkin rol alan bileşenlerin, güç birliği yapma ve geleceği birlikte kurma iradesiyle bir araya gelmesiyle oluştuğu belirtildi.

Yayımlanan çalışma programında mimarlık, kenti, toplumu ve yaşamı dönüştürme iradesi olarak tanımlandı. “Başka bir mimarlık, başka bir Mimarlar Odası” sloganıyla hareket eden Mor Liste adayları, meslek örgütünün tarihsel birikimini güncel sorunlarla buluşturmayı hedeflediğini kaydetti.

Gelecek ve Dayanışma İçin Mimarlar, Ankara’nın mekânsal hafızasına ve Cumhuriyet’in modernleşme mirasına sahip çıkmayı öncelikleri arasında sıralarken odayı “tüm bileşenlerin ortak aklıyla” yönetme iddiasını vurguladı. Programın yalnızca seçim dönemine dönük değil, önümüzdeki dönemin “kolektif yönetim rehberi” olarak kurgulandığı ifade edildi.

MOR LİSTENİN ÖNCELİKLERİ

Meslek adaleti ve etik: Ücretli çalışan mimarların güvencesiz çalışma koşulları, düşük ücret ve mobbinge karşı mücadele; serbest çalışanların ekonomik kırılganlıklarını azaltmaya dönük hukuki/mesleki hak danışma mekanizmaları.

Genç mimarlar ve eğitim: Gençlerin karar süreçlerine katılımındaki engellerin kaldırılması; stajdan ilk işe geçişe uzanan “Mimarlıkta İlk Yıllar” destek programı.

Emeğin ve kimliğin eşitliği: Cinsiyet, yaş, kıdem farkı gözetmeksizin ayrımcılığa karşı eşitlikçi yaklaşım; yönetimde “hiyerarşi karşıtı” ve “yatay” model vurgusu.

Kentsel ve çevresel sürdürülebilirlik: Kentsel politikaların rant odaklı değil, ekolojik ve kamu yararını önceleyen bilimsel ilkelerle şekillenmesi.

Şeffaf ve katılımcı yönetim: Oda faaliyetleri, bütçe ve karar süreçlerinin üyelere açık, hesap verebilir ve demokratik bir işleyişle yürütülmesi.

GENEL KURUL VE SEÇİM İÇİN ÇAĞRI

Mor Liste'nin adayları, “yeni bir uzlaşı kültürünün” ve mesleğin geleceğini birlikte inşa etmenin önemine işaret ederek tüm mimarları Genel Kurul ve seçimlere katılmaya çağırdı.

Genel Kurul 14 Şubat’ta Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nde, seçimler ise 15 Şubat’ta Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nde yapılacak. Grup, "Başka bir gelecek ancak biz birlikteysek mümkündür" mesajıyla tüm meslektaşlarını değişim iradesine ortak olmaya ve oy kullanmaya davet etti.