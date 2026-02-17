Mor Şalvar" oyunu seyircisiyle Karşıyaka’da buluşacak

(İZMİR) - İzmir Şehir Tiyatroları’nın oyunu “Mor Şalvar”, 19 Şubat’ta Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sahnesi’nde perde açacak.

Ferhat Lüleci’nin yazdığı, yönetmenliğini Ufuk Yaşar'ın üstlendiği “Mor Şalvar” oyunu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) tarafından Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Kültür Merkezi’nde sahneye taşınacak. Oyun, 19 Şubat Perşembe günü Karşıyakalı sanatseverlerle buluşacak.

Toplumda kadının yerini sınıf kavramı üzerinden ele alan “Mor Şalvar”, 2021 Erhan Gökgücü Tiyatro Yazarlığı Yarışması’nda birincilik ödülü kazanmış, İzBBŞT rejisi de farklı yarışmalardan ödülle dönmüştü.

İzmir Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü, İzmirli seyircilerin Mor Şalvar’a büyük teveccüh gösterdiğini hatırlatarak, “İyi, genç ve yerli bir yazarın kaleme alıp, tiyatromuzun sanatçılarının emekleriyle sahneye taşıdığı bir oyun Mor Şalvar. Türkiye’de yaşamanın zorluklarını her an hisseden ancak kaderlerini değiştirmek için ortaya irade koyan kadınlarımızın hikâyelerini anlatmak için sahnede olacağız. İzmirliler ‘Mor Şalvar’ı her gösterimde kucakladı. Bundan sonra da yalnız bırakmayacaklarına eminiz… Tüm seyircilerimizi bekliyoruz” diye konuştu.

Dört kadının trajikomik hikayesi

19-20-21-22 Şubat tarihlerinde seyirciyle buluşacak Mor Şalvar, toplumda kadının yerini sınıf kavramı üzerinden ele alıyor ve sosyo-ekonomik yapıyı sorguluyor. Oyun, yaşamlarında yer alan farklı sorunlar nedeni ile temizlik yapmak için gittikleri bankayı soyma fikri üzerinde birleşen dört kadının trajikomik hikayesi üzerinde şekilleniyor. Sahne tasarımında Anıl Işık, kostüm tasarımında Deniz Bilgili, ışık tasarımında Kaan Burmaoğlu imzası bulunan Mor Şalvar’ın dramaturjisi de Halil Ünsal’a ait. Oyunda, Şirin Saraçoğlu, Elçin Erdem, Nazlı Benan Özkaya, Ceren Demirel, Buket Özkat, Özgür Molla, Dine Altıok, Mustafa Can Yılmaz ve Candaş Yılancı rol alıyor. Oyunun biletleri İzBBŞT bilet gişeleri ve kultursanatbilet.izmir.bel.tr adresinden satın alınabiliyor.