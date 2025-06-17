mor ve ötesi, Küçükçiftlik Park’ta: Konser geliri TEV'e bağışlanacak

Türk rock sahnesinin en güçlü gruplarından biri olan mor ve ötesi, 28 Haziran’da KüçükÇiftlik Park’ta sahne alacak.

Yılın ilk İstanbul konseri için biletler tek kategoride 650 TL’den satışa açıldı.

Konserin net geliri, grubun daha önceden duyurduğu işbirliği kapsamında Türk Eğitim Vakfı’na (TEV) bağışlanıyor.

mor ve ötesi, Türk Eğitim Vakfı ile bu yıl yaptığı protokol ile gençlerin kültür sanata erişimini ve burs fonlarını bağışlarla güçlendirmek üzere bir işbirliğine imza atmıştı. 28 Haziran konseri ile KüçükÇiftlik Park da bu amaca ortak oluyor.

+1 katkıları ve URU organizasyonuyla düzenlenen konserin biletleri Biletix’ten ve KüçükÇiftlik Park gişesinde satın alınabiliyor.