mor ve ötesi'nden 'Ankara Büyükşehir konsere 71 milyon TL ödedi' iddiasına yanıt

Türkiye'nin en önemli rock gruplarından mor ve ötesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliği kapsamında düzenlenen konserden "71 milyon TL alındı" iddialarını yalanladı.

Gruptan yapılan açıklamada, "19 Mayıs 2024 tarihinde Ankara, Atatürk Orman Çiftliği’nde katıldığımız konserle ilgili son iki günde hakkımızda ortaya atılan asılsız iddiaları şaşkınlıkla takip ediyoruz" denildi.

İDDİALAR GERÇEK DIŞI

"Bahsi geçen 71 milyon TL değerindeki tutarı bizim 'aldığımıza' dair iddialar kesinlikle gerçek dışı ve son derece fantastiktir" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu gerçek dışı 'duyum'a doğal olarak şüpheyle yaklaşan kamuoyuna ve sağduyulu dinleyicilerimize teşekkür ederiz. Sayın Mansur Yavaş’ın veya Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin de kamuoyunu ayrıntılı biçimde bilgilendireceğine inanıyoruz.

Kuruluşumuzdan bugüne geçen 28 yılda kamu kaynaklarına dair herhangi bir israfın öznesi olmamaya büyük özen gösterdik. Öyle de devam edeceğiz."

Açıklamada son olarak şunlar kaydedildi: "Hakkımızdaki 'mor ve ötesi balina avlamış, ada satın almış, dünyayı kontrol eden 3 aileden biriymiş' gibi söylencelere itibar edilmemesi dileğiyle kamuoyuna saygıyla duyururuz."