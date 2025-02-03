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Morata, Galatasaray tarihindeki 208. yabancı futbolcu

İtalya'nın AC Milan SPA Kulübü'nden bonservisi 1 yıllığına kiralanan İspanyol santrfor Morata, sarı-kırmızılı kulübün 1959'dan bu yana formasını terleten 208. yabancı futbolcu olarak kayıtlara geçti - Morata, Galatasaray'da forma giyen 6. İspanyol futbolcu oldu - Yıldız futbolcu, Avrupa'nın önemli takımlarında kazandığı kupalarla dikkati çekiyor

Ajans Haberleri
  • 03.02.2025 11:51
  • Giriş: 03.02.2025 11:51
  • Güncelleme: 03.02.2025 11:51
Kaynak: AA
Morata, Galatasaray tarihindeki 208. yabancı futbolcu

İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - Galatasaray'da İspanyol yıldız Alvaro Morata'nın transfer edilmesiyle kulüp tarihindeki yabancı oyuncu sayısı 208'e yükseldi.

Sarı-kırmızılılar, eski adı Türkiye 1. Futbol Ligi olan Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bu transfer dönemine kadar 6 kıta ve 53 ülkeden 207 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Ara transfer dönemindeki ilk transferini ikas Eyüpspor'dan milli futbolcu Ahmed Kutucu'yu katarak gerçekleştiren Galatasaray, ilk yabancı transferinde de Morata'yı renklerine bağladı. İspanyol santrfor, kulüp tarihinin 208. yabancı oyuncusu olarak kayıtlara geçti.

- Altıncı İspanyol

İtalya'nın AC Milan SPA Kulübü'nden satın alma opsiyonlu 1 yıllığına bonservisi kiralanan Alvaro Morata, Galatasaray forması giyecek altıncı İspanyol futbolcu olacak.

Sarı-kırmızılı kulüpte 2011'de Albert Riera'nın alınmasıyla başlayan süreçte İspanyol Jose Rodrigues, Inaki Pena, Juan Mata ve Angelino kadroya katıldı.

- Kariyeri dikkati çekiyor

İspanya'nın son dönemde yetiştirdiği en önemli santrforlardan Morata, kariyerinde kazandığı başarılar ön plana çıkıyor.

İspanya Milli Futbol Takımı'nın 84 müsabakada giyip, 37 kez ağları sarsan 32 yaşındaki futbolcu, birer kez Avrupa şampiyonluğu ve Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Atletico Madrid altyapısından yetişip, Real Madrid'e geçen Morata, sonrasında Juventus, Chelsea, Atletico Madrid ve Milan gibi Avrupa'nın dev kulüplerinin formasını terletti. Toplamda 200 milyon avrodan fazla bonservis bedeli ödenen Alvaro Morata, 614 resmi müsabakada 222 kez fileleri havalandırdı.

Morata, 2 kez UEFA Şampiyonlar Ligi, birer kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupası ve UEFA Avrupa Ligi, ikişer kez İspanya ve İtalya ligi, 3 kez İtalya Kupası, 2 kez İspanya Kupası, 1 kez İngiltere Kupası, 2 kez İtalya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

- En fazla yabancı Brezilya'dan

Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 64 yılda 25 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.

- Türk asıllı yabancılar

Galatasaray'da başka ülke vatandaşı olan 7 Türk asıllı futbolcu forma giydi.

İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok, Almanya vatandaşı olan Pierre Esser ve Kerem Demirbay, İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz ile Avusturya pasaportuna sahip Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayı terletti.

- Galatasaray'ın yabancı futbolcuları

Galatasaray'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

ÜlkeSayıFutbolcular
Brezilya25Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges, Marcao, Gustavo Assunçao, Tete, Carlos Vinicius, Gabriel Sara
Yugoslavya16Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski
Romanya15Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici, Florin Andone, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan
Fransa10Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso, Steven Nzonzi, Sacha Boey, Leo Dubois, Tanguy Ndombele
Almanya9Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski, Kerem Demirbay, Derrick Köhn
Hollanda7Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong, Ryan Babel, Patrick van Aanholt
Arjantin7Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero, Mauro Icardi
Kolombiya7Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao, Davinson Sanchez
Portekiz6Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira, Gedson Fernandes, Sergio Oliveira
Nijerya6Dominic Iorfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozornwafor, Jesse Sekidika, Oghenekaro Etebo, Victor Osimhen
İsviçre6Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok, Haris Seferovic
Fildişi Sahili6Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri, Wilfried Zaha, Serge Aurier
İspanya6Albert Riera, Jose Rodrigues, Inaki Pena, Juan Mata, Angelino, Alvaro Morata
Belçika5Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda, Dries Mertens, Mitchy Batshuayi
Bosna Hersek4Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic
Kamerun4Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou
Çekya4Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi
İsveç4Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander, Jimmy Durmaz
Uruguay4Andres Fleurquin, Fernando Muslera, Marcelo Saracchi, Lucas Torreira
Demokratik Kongo Cumhuriyeti4Ali Lukunku, Shabani Nonda, Christian Luyindama, Cedric Bakambu
Senegal4Mohamed Sarr, Badou Ndiaye, Mbaye Diagne, Ismail Jakobs
Norveç3Martin Linnes, Omar Elabdellaoui, Fredrik Midtsjö
Fas3Nordin Amrabat, Younes Belhanda, Hakim Ziyech
Danimarka3Victor Nelsson, Mathias Ross, Elias Jelert
Polonya2Roman Kosecki, Marek Godlewski
Meksika2Sergio Almaguer, Giovani dos Santos
İngiltere2Barry Venison, Mike Marsh
Hırvatistan2Robert Spehar, Stjepan Tomas
Gana2Richard Kingson, Ahmet Barusso
Arnavutluk2Klodian Duro, Lorik Cana
Avustralya2Harry Kewell, Lucas Neill
Japonya2Junichi Inamoto, Yuto Nagatomo
Cezayir2Ismael Bouzid, Sofiane Feghouli
ABD2Brad Friedel, DeAndre Yedlin
İtalya2Morgan de Sanctis, Nicolo Zaniolo
Sırbistan1Sasa Ilic
İran1Naser Sadeghi
Surinam1Ulrich Watson
Litvanya1Gintaras Stauce
Zimbabve1Norman Mapeza
Galler1Dean Saunders
İsrail1Haim Revivo
Kuzey Makedonya1Goran Pandev
Yeşil Burun Adaları1Garry Rodrigues
İzlanda1Kolbeinn Sigthorsson
Yunanistan1Konstantinos Mitroglou
Gabon1Mario Lemina
Mısır1Mustafa Muhammed
Şili1Erick Pulgar
Avusturya1Yusuf Demir
Kosova1Milot Rashica
Kanada1Samuel Adekugbe
Macaristan1Roland Sallai

Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.

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