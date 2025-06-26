Morata için transfer iddiası: Galatasaray'dan ayrılabilir

Galatasaray'a devre arasında Milan'dan kiralık olarak katılan Alvaro Morata'nın, Serie A ekiplerinden Como ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre sözleşme hazırlandı ve Morata, Como forması giymeyi kabul etti.

Öte yandan Morata'nın Galatasaray ile olan kiralık anlaşması ocak ayına kadar sürdüğü için transferin tamamlanması için Milan'nı sarı-kırmızılı ekiple anlaşması gerekiyor.

Anlaşma sağlandığı takdirde Morata'nın Galatasaray ile olan kiralık anlaşması feshedilecek ve Galatasaray'ın şarta bağlı satın alma opsiyonu iptal edilecek.

Söz konusu transfer gerçekleşirse Morata Serie A'ya dönecek ve Como forması giyecek.

33 yaşındaki İspanyol santrfor Galatasaray'a ocak ayında katılmıştı. Morata geçen sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 12 resmî maçta 6 gol 1 asist kaydetmişti.

Morata'nın sözleşmesinde 11 milyon euro'luk 'şarta bağlı satın alma opsiyonu' bulunuyordu.