MORATA SAKATLIK DURUMU | Morata sakatlıktan ne zaman dönecek? Morata sezonu kapattı mı?

UEFA Avrupa Ligi play off maçında sakatlanan İspanyol forvet Alvaro Morata Az Aalkmaar karşılaşmasında sakatlanmıştı. Morata'nın sol arka üst adale grubunda 2. derece strain tespit edildi. Morata'nın yaşadığı sakatlık sonrası ise Moratasakatlıktan ne zaman dönecek araştırmaları hız kazandı. Galatasaray'ın 1 yıllığına kiralık olarak satın alma opsiyonu ile birlikte kadrosuna kattığı Morata hakkında Morata sezonu kapattı mı sorusu gündemde. Konuyla ilgili kulüp açıklama yaptı. Peki, Morata sakatlıktan ne zaman dönecek? Morata sezonu kapattı mı? İşte ayrıntılar.

MORATA SAKATLIK DURUMU

UEFA Avrupa Ligi play off maçında Galatasaray kendi evi Rams Park Arena'da konuk ettiği Az Alkmaar ile 2-2 berabere kaldığı maçta Alvaro Morata sakatlanıştı. Morata'nın sakatlığı hakkında kulüp açıklama yaptı. Galatasaray'ın yaptığı Morata sakatlık durumu açıklamasında "MR’ı neticesinde sol arka üst adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır." dendi.

MORATA SAKATLIKTAN NE ZAMAN DÖNECEK?

Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Futbolcumuzun sahalara geri dönüş süresiyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup; yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyrine göre hareket edilecektir" dendi.

Tıbbi raporlara göre, yaklaşık 3-4 hafta oynayamayacağı ifade edildi. Morata'nın Kasımpaşa maçında da kadroda yer almaması ve yaklaşık 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.