Mordoğan Ayıbalığı’ndaki kaçak iskelenin yıkımı engellendi!

Mordoğan’daki Ayıbalığı Koyu'nda kaçak olarak kurulan demir iskelenin yıkımı yapılamadı. İşletme personeli ve destekçileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ekiplerini engelledi.

İzmir'in Karaburun ilçesindeki Mordoğan’daki Ayıbalığı Koyu'nda Akdeniz foklarının yaşam ve üreme alanlarına For Yuo 35 isimli şirket tarafından kaçak olarak kurulan demir iskelenin yıkımı gerçekleşemedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin zabıta, itfaiye, yapı kontrol, fen işleri yıkım şubesi ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, iskeleye karadan ulaşamadı. Bunun üzerine denizden iskeleye ulaşmak için itfaiye botu çağrıldı, ancak yıkım ekibi yine engellendi. İşletme personeli ve destekçileri, itfaiye botunun önünde yüzerek çıkışa engel oldu. Karaburun Jandarma Komutanlığı’nın varlığı da duruma çözüm getiremedi.

Konuya ilişkin Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) ve Karaburun Yerel Fok Komitesi ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Karaburun-Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) sınırları içinde yer alan Mordoğan Ayıbalığı Mevkii, dünya çapında nesli tehlike altında olan Akdeniz foklarının nadir yavrulama ve yaşam alanlarından biridir. Akdeniz Fokları bu kayalık alanlardaki mağaralarda iki yılda bir yavru doğurur ve 4 buçuk ay boyunca mağaralarda yavrusunu emzirir. Bu alanlar özellikle korunması gereken yerlerdir. Yerel yöneticilerin ve bu alanlardan yararlanan işletmelerin korumada duyarlı davranması gereklidir. Ancak, Mordoğan Ayıbalığı’ndaki kaçak iskele, bu duyarlılığın nasıl göz ardı edildiğinin somut bir örneğidir. Karaburun Yarımadası, ÖÇKB kapsamında koruma koşullarının oluşturduğu bir bölge olması gerekirken, yanlış uygulamaların cirit attığı bir bölge durumuna gelmiştir. Turizm sezonu öncesi ortadan kaldırılması gereken kaçak iskele yıkımının temmuz ayına kadar ertelenmesi ve yıkımın gerçekleşmemesi üzüntü vericidir” denildi.

NE OLMUŞTU?

Mordoğan Ayıbalığı Mevkii’nde 2023 Haziran ayında sezon açılışı yapılan işletmenin, Akdeniz Foku ve yaşam alanı içinde yer alan kaçak iskelesi, yerel halk tarafından protesto edildi. SAD-AFAG ve Karaburun Yerel Fok Komitesi’nin konuyu takibi sonucu, iskelenin ruhsatsız olduğu İzmir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından ilgili birimlere iletildi. Ulaştırma Bakanlığı da iskelenin izinsiz olduğunu bildirdi. Yıkım işlemi, Karaburun Belediyesi yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından üstlenildi.

SAD-AFAG ve Karaburun Yerel Fok Komitesi’nin basın duyurusu sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi, işyerine tebligat yapıldığını ve 15 günlük zorunlu yasal sürecin ardından yıkım işleminin Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütüleceğini duyurdu. Ancak, mayıs ile temmuz ayları arasında sürecin takibi yapılsa da yıkım gerçekleşemedi.

SUÇ DUYURUSU SÜRECİ DEVAM EDİYOR

SAD tarafından Mordoğan Ayıbalığı’ndaki işletme ve Karaburun Belediyesi’ne yönelik yapılan suç duyurusu süreci de devam ediyor.