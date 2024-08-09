Mordoğan’da Akdeniz fokları kazandı: Kaçak iskele söküldü

Halil ERTUNÇ

İzmir’in Karaburun ilçesinde yer alan Mordoğan Ayıbalığı Koyu’nda For Yuo 35 isimli şirket tarafından yapılan kaçak iskele, söküldü.

2023 Haziran ayında, kıyı kanunlarına aykırı olarak inşa edilen iskele, Ayıbalığı Mevkii’nde ciddi habitat tahribatına yol açtı. Nesli tehlike altında olan Akdeniz foklarının yavrulama ve yaşam alanları arasında yer alan bölge için yaşam savunucuları mücadele başlattı.

Yurttaşların mücadelesi sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kaçak iskele söküldü. Sualtı Araştırmaları Derneği ve Karaburun Yerel Fok Komitesi tarafından yapılan ortak açıklamada, bu kazanımın doğa adına büyük önem taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, Ayıbalığı Koyu’nun çevresinin koruma statüsüne alınmasını ve bu alanın "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edilmesini talep edildi. Aynı zamanda, bölgedeki diğer yapılaşma ve turizm faaliyetlerinin kontrol altına alınarak, doğal dokuya zarar vermeden yapılması gerektiği vurgulandı.