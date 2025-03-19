Morgan Stanley, Borsa İstanbul’daki üyeliğini iptal etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesi, Borsa İstanbul'u vurdu. BIST 100 endeksindeki değer kaybı yüzde 10'a dayandı.

Tam bu sırada dikkat çekici bir adım geldi. ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Borsa İstanbul'dan çekildiğini duyurdu.

Borsa İstanbul A.Ş., 19 Mart 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş.’nin Borsa üyeliğinden çıkarıldığını duyurdu.

Açıklamada, Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş.’nin faaliyet izinlerinden tamamen feragat etmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulunduğu ve bu başvurunun olumlu karşılanarak sahip olduğu Dar Yetkili Aracı Kurum Belgesi’nin iptal edildiği belirtildi.

Bu gelişmenin ardından Borsa İstanbul Yönetim Kurulu’nun 12 Mart 2025 tarihli kararı doğrultusunda, Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş.’nin (Üye Kodu: MSI) Borsa üyeliğinin sonlandırıldığı ifade edildi.

Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş., uzun yıllardır Türkiye sermaye piyasalarında faaliyet gösteren bir aracı kurum olarak hizmet veriyordu. Şirketin faaliyet izinlerinden feragat etmesi ve üyelikten çıkarılması, yabancı yatırım bankalarının Türkiye piyasalarındaki varlığı açısından dikkat çeken bir gelişme olarak değerlendiriliyor.