Morgan Stanley'den Borsa İstanbul için kritik uyarı: "Sürdürülebilir değil"

Morgan Stanley, Türk hisse senetlerinin yılbaşından bu yana gösterdiği güçlü performansın makroekonomik göstergelerle uyumlu olmadığı uyarısında bulundu. 25 Şubat tarihli analiz notunda, dolar bazında yüzde 25’e ulaşan yükselişin şirket kârlılıklarından ziyade değerleme çarpanlarındaki genişlemeden kaynaklandığı vurgulandı.

James Lord’un da aralarında bulunduğu analistler, Türk hisselerindeki değerleme artışının yerel para cinsi tahvil piyasasından belirgin şekilde ayrıştığına dikkat çekerek, bunun kısa vadede aşağı yönlü bir yeniden fiyatlama riskini artırdığını belirtti.

Rapora göre MSCI Turkey endeksi, yılbaşından bu yana sağladığı performansla EEMEA bölgesinde ikinci, küresel ölçekte ise beşinci sırada yer aldı. Ancak bu yükselişin temelinde güçlü bir kâr büyümesinden çok çarpan genişlemesinin bulunması, sürdürülebilirlik açısından soru işaretleri yaratıyor.

“MAKRO BEKLENTİLERLE UYUMSUZ FİYATLAMA”

Morgan Stanley analistleri, mevcut çarpan seviyelerinin piyasada gözlemlenen beklentilere kıyasla daha güçlü bir dezenflasyon sürecini fiyatladığını düşünüyor. Buna karşın, iki yıllık gösterge devlet tahvili faizinin yılbaşından bu yana önemli bir değişim göstermemesi, makro cephede faiz indirimlerine ya da enflasyon görünümüne dair belirgin bir iyileşmenin fiyatlanmadığına işaret ediyor.

Bu tablo, hisse piyasasındaki iyimserliğin makro göstergelerle tam olarak örtüşmediği yorumlarına yol açarken, analistler Türk hisselerinde daha “gerçekçi” makro beklentilere uyum sağlamak üzere aşağı yönlü düzeltme potansiyeli gördüklerini ifade etti.

Buna rağmen Morgan Stanley, EEMEA bölgesi içinde Türkiye için “piyasaya paralel getiri” tavsiyesini koruyor. Raporda, piyasa geneline kıyasla iskontolu işlem gören Türk bankacılık hisselerinde ise görece daha yüksek yukarı yönlü potansiyel bulunduğu kaydedildi.

TAHVİL YERİNE CARRY STRATEJİSİ

Makro tarafta ise banka, uzun vadeli tahvillerde pozisyon almak yerine carry işlemlerini tercih ettiğini belirtti. Enflasyonun beklenenden daha kalıcı seyretmesi ve jeopolitik risklerin artma ihtimali, uzun vadeli tahvillerin performansını sınırlayabilecek unsurlar arasında gösterildi.

Ocak ayında enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi, politika faizinin ulaşacağı nihai seviyeye ilişkin beklentileri yukarı taşırken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın mevcut faiz indirim patikasından memnun olduğu yönündeki iletişimi de notta yer aldı. Banka, gıda enflasyonundaki artışı geçici olarak değerlendirirken hizmet sektöründeki dezenflasyon eğilimine vurgu yapıyor.

Yatırımcı ilgisinin hem hisse senedi hem de sabit getirili menkul kıymetlerde güçlendiğine dikkat çeken analistler, şubat ayına ilişkin yüksek frekanslı verilerin daha yüksek enflasyona işaret ettiğini belirtti. Bu nedenle kısa vadede vade riskine kıyasla döviz carry stratejisinin daha cazip olduğu görüşü paylaşıldı.