Morgan Stanley'den dolar/TL için korkutan tahmin

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley'in ekonomistleri Hande Küçük ve Nida Iqbal'in yayımladıkları bir notta, "Türk bankaları için marjlarda dönüm noktası hikayesi devam ediyor ancak bu durum daha da ileriye itildi, bu yüzden daha cazip bir giriş noktası bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu düşürmeye odaklanmasının, 3. çeyrekte daha sıkı makroekonomik ihtiyati tedbirlerin getirilmesi anlamına geldiği belirtilen notta, daha yüksek rezerv gereksinimlerinin marj görünümünü etkilediği kaydedildi.

"FAİZ İNDİRİMİ OCAK AYINDA BAŞLAYABİLİR"

Ocak ayından itibaren art arda 250 baz puanlık faiz indirimleri öngören Morgan Stanley ekonomistleri TCMB’nin politika faizini mart ayına kadar yüzde 42,5'e ve haziran ayına kadar da yüzde 35'e çekeceğini tahmin etti. Yayımlanan notta, sonrasında gevşeme döngüsünün daha küçük adımlarla devam etmesini ve gerçekleşen enflasyona göre reel faiz oranlarının yaklaşık yüzde 3 olmasını bekledikleri belirtildi.

Notta Morgan Stanley ekonomistleri, Türk bankaları için 2025-2026 net gelir tahminlerini ortalama yüzde 19 oranında düşürdü.

Son olarak yayımlanan notta, TL'nin yıl sonunda dolar karşısında 36 seviyesindeki önceki tahminin üstünde güçlenme riski olduğunun altı çizildi. Bankanın Dolar/TL için 2025 yıl sonu beklentisi de 45 olarak kaydedildi.

Kaynak: BloombergHT