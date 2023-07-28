Morgan Stanley'den enflasyon raporu sonrası yeni faiz tahmini

Morgan Stanley ekonomistleri, TCMB'nin faizleri ağustos ve eylül aylarında toplam 250 baz puan artırarak politika faizini yüzde 20'ye çıkarmasını muhtemel gördüklerini belirtti. Banka faizlerin daha yüksek seviyeleri çıkması gerektiğini düşündüklerini kaydetti.

Aralarında Alina Slyusarchuk'un da bulunduğu Morgan Stanley ekonomistleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faizleri ağustos ayında 150 baz puan ve eylülde 100 baz puan artırarak politika faizini yüzde 20'ye çıkarmasının olası olduğunu belirtti.

Bankanın ekonomistleri bu durumun daha ​​uzun süre derinden negatif bir reel politika faizi anlamına geleceğini ve hem mevduat hem de kredi faizlerinin daha yüksek seviyelere çıkması gerektiğini düşündüklerini kaydetti.

Bloomberght'nin aktardığına göre bankanın raporunda, "TCMB’nin revize edilmiş enflasyon görünümü göz önüne alındığında, para politikasına ilişkin tahmin yolu ve iletişim, politika faizinde kısmi normalleşme ve alternatif araçlara bağımlılığın devam ettiği yönündeki görüşlerimizi teyit ediyor" ifadeleri kullanıldı.