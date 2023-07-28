Morgan Stanley'den enflasyon raporu sonrası yeni faiz tahmini
Morgan Stanley ekonomistleri, TCMB'nin faizleri ağustos ve eylül aylarında toplam 250 baz puan artırarak politika faizini yüzde 20'ye çıkarmasını muhtemel gördüklerini belirtti. Banka faizlerin daha yüksek seviyeleri çıkması gerektiğini düşündüklerini kaydetti.
Aralarında Alina Slyusarchuk'un da bulunduğu Morgan Stanley ekonomistleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faizleri ağustos ayında 150 baz puan ve eylülde 100 baz puan artırarak politika faizini yüzde 20'ye çıkarmasının olası olduğunu belirtti.
Bankanın ekonomistleri bu durumun daha uzun süre derinden negatif bir reel politika faizi anlamına geleceğini ve hem mevduat hem de kredi faizlerinin daha yüksek seviyelere çıkması gerektiğini düşündüklerini kaydetti.
Bloomberght'nin aktardığına göre bankanın raporunda, "TCMB’nin revize edilmiş enflasyon görünümü göz önüne alındığında, para politikasına ilişkin tahmin yolu ve iletişim, politika faizinde kısmi normalleşme ve alternatif araçlara bağımlılığın devam ettiği yönündeki görüşlerimizi teyit ediyor" ifadeleri kullanıldı.
ERKAN'IN İLK ENFLASYON RAPORU SUNUMUNUN ETKİLERİ
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan Perşembe günü ilk enflasyon raporu sunumunu gerçekleştirmişti. Erkan sunumda bankanın yıl sonu enflasyon tahminlerinde kesin bir yukarı yönlü revizyona gidildiğini açıklamıştı.
Erkan, bir önceki enflasyon raporunda yüzde 22,3 olarak öngörülen 2023 yılsonu TÜFE tahminini yüzde 58’e çıkarıldığını belirtmiş, para politikası ve miktarsal sıkılaşma önlemlerinin enflasyon ana trendine etkisinin 2024 ikinci çeyrekte görülmeye başlanacağını söylemişti.
Erkan toplantının soru cevap kısmında faiz artışında kademeli sürece vurgu yapmış ve Fed’in faiz artış döngüsünde bir anda enflasyonun üzerine çıkmadığını örnek vererek, "Faiz artışının etkisini ekonomide piyasa dinamiklerinde zarar vermeden, aşırılıklar oluşturmadan, kademeli gitmek bütün merkez bankalarının amacıdır" ifadelerini kullanmıştı.