Morgan Stanley'den faiz tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın ilk toplantısı yaklaşırken, yabancı kurumlar arasında da yıla faiz indirimiyle başlanacağı yönündeki beklenti öne çıkıyor.

Aralarında Hande Küçük'ün de yer aldığı banka ekonomistlerinin 20 Ocak tarihinde servis ettiği nota göre Morgan Stanley, TCMB'nin 23 Ocak'taki toplantısında 250 baz puan faiz indirimi yapmasını bekliyor.

Banka notta, TCMB'nin gelecek indirimler için veri bağlantılı yaklaşımları için yönlendirmesini devam ettirmesini öngördüklerini kaydetti.

Morgan Stanley değerlendirmesinde sterilizasyon araçlarının TL likiditesindeki son artış göz önünde alındığında odakta kalmaya devam edeceğini kaydetti.

Banka ekonomistlerinin değerlendirmelerine göre makro stratejide yüksek reel faizlerin carry trade işlemlerinde destek oluşturmaya devam edecek.

Bankanın notunda TCMB'nin politikayı gevşetme konusunda temkinli olacağı beklentisi öne çıkarken, bu durumun enflasyon beklentilerini de aşağı çekeceği öngörüldü.

Banka ekonomistlerinin değerlendirmesinde bankanın euro/TL tarafında opsiyonlar aracılığıyla kısa pozisyon tavsiyesine devam ettiği belirtildi.

Kaynak: BloombergHT