Morgan Stanley ekonomistlerinden yıl sonu faiz tahmini

Morgan Stanley ekonomistleri yıl sonu faiz beklentisini yüzde 36'da tuttu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ekonomistlerin medyan öngörüsü üzerinde 300 baz puan faiz indirimine gitmesinin ardından Morgan Stanley ekonomistleri yıl sonu faiz beklentisini yüzde 36’da tuttu.

EYLÜLDE 300 BAZ PUAN İNDİRİM BEKLENTİSİ

Bloomberg HT aktarımına göre, temmuz faiz kararı öncesi kalan dört toplantıda 250’şer baz puan indirimle bu orana erişilmesini bekleyen Morgan Stanley ekonomistleri temmuz kararının ardından eylülde 300 baz puan, ekim ve aralık aylarında ise 200’er baz puan faiz indirimi beklediklerini açıkladı.

DOLAR TAHMİNİ 45 TL

Aralarında Hande Küçük ve Arnav Gupta’nın olduğu ekonomistler yıl sonu enflasyon tahminlerini yüzde 29’dan yüzde 30’a, dolar/TL tahminlerini ise 43’ten 45’e yükseltti. Ekonomistler lira tahmini revizyonu için para biriminde son dönem gerçekleşen değer kaybı hızına atıfta bulundu.

2025'TE FAİZ İNDİRİM HIZINDA YAVAŞLAMA BEKLENTİSİ

Garanti BBVA ekonomistleri de TCMB kararı sonrası yıl sonu yüzde 36 faiz tahminlerinde değişikliğe gitmedi. Ekonomistler eylül toplantısı sonrası ekim ve aralıkta 200’er baz puan ile indirimlerin hızında yavaşlama bekliyor.