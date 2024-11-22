Morgan Stanley faiz indirim tahminini öne çekti

Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son faiz kararının ardından faiz indirim beklentisini öne çekti.

BloombergHT'nin aktardığına göre, kurum ekonomisti Hande Küçük paylaştığı raporda "Daha yumuşak bir ton ve örtülü reel faiz yönlendirmesi, Merkez Bankası’nın gerçekleşen ve beklenen enflasyondaki düşüşe paralel faiz indirimlerine başlamaya hazırlandığı sinyalini veriyor" ifadesi yer aldı.

Faiz indirim tahmini ocak ayından aralık ayına çekilirken sıkı para duruşunun hâlâ hakim olduğu belirtildi.

TCMB 8 AYDIR PAS GEÇİYOR

TCMB sekizinci ayda da politika faizini değiştirmeyerek yüzde 50’de tutarken enflasyondaki yavaşlamayla beraber faiz indirimi olabileceği sinyali vermişti.

Küçük, manşet enflasyonun Kasım’da aylık yüzde 1,9, yıllık yüzde 46,5, Aralık’ta aylık yüzde 1,5, yıllık yüzde 44,5’e gerileyeceğini, bu durumun Aralık ayında 200 baz puanlık faiz indirimi için alan açacağını ve reel faiz oranını pozitif bölgede tutacağını öngördü.

Açıklamada “enflasyondaki yavaşlama duraklarsa faiz indirimlerine ara verilebilir veya Merkez Bankası daha küçük adımlarla indirimlere devam edebilir” ifadesine yer verildi.

Citigroup da son raporunda TCMB'nin Aralık’ta faiz indirimi için zemin hazırladığını belirtmişti.