Morgan Stanley Türkiye için enflasyon beklentisini yükseltti

ABD merkezli dev yatırım bankası Morgan Stanley'in Türkiye analizinde yüksek gelen enflasyon verileri ışığında, yıl sonu enflasyon tahmini yukarı yönlü revize edildi.

BloombergHT'de yer alan habere göre, eylül ayı enflasyon verilerinin yukarı yönlü sürpriz yaparak dezenflasyon eğiliminde daha fazla yavaşlama olduğunu gösterdiğini belirten stratejistler, bu nedenle yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 30'dan yüzde 31,5'e yükseltti.

Notta enflasyona dair şu ifadeler yer aldı:

"Gıda arzının 2026'da normale döneceğine ve 2026'nın dördüncü çeyreğindeki enflasyon verilerini olumlu etkileyeceğine inanıyoruz. Bu nedenle, 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 26'da sabit tutuyoruz.

Yine de, çekirdek enflasyondaki yavaşlayan dezenflasyon eğiliminin, Merkez Bankası'nın yaklaşan Ekim toplantısında faiz indiriminin daha da yavaş bir tempoda gerçekleşmesine yol açması muhtemel."

FAİZDE İNDİRİM BEKLENTİSİ

Kurum, Merkez Bankası'nın ekim ayında faiz indirim hızı için 200 baz puan olan tahminlerini revize ederek 150 baz puan indirim olarak güncelledi.

Açıklamada "Merkez Bankası'nın her iki toplantıda da 150 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağını düşünüyoruz. Sonuç olarak, önceki yüzde 37 ve yüzde 26 tahminlerimizi revize ederek, politika faizinin 2025 sonunda yüzde 37,50 olmasını, 2026 sonunda ise yüzde 26,50'ye düşmesini bekliyoruz" değerlendirmesine yer verildi.