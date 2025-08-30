Moritanya’da göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu: En az 70 can kaybı!

Moritanya açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 70 kişi hayatını kaybetti.

Gambiya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gambiya’dan hareket ettiği belirtilen göçmen teknesi, Moritanya’nın başkenti Nuakşot’un yaklaşık 117 kilometre açıklarında alabora oldu. Teknede çoğunluğu Gambiyalı ve Senegalli olmak üzere yaklaşık 150 kişinin bulunduğu kaydedildi.

CAN KAYBI 100'Ü AŞABİLİR

Yetkililer, sudan ve kıyıdan çıkarılan 70 cansız bedene ulaşıldığını ve 100’den fazla kişinin yaşamını yitirmiş olabileceğini, 16 kişinin ise kurtarıldığını bildirdi.

Yaşamını yitirenlerin Moritanya makamları ile Gambiya Büyükelçiliği tarafından defnedildiği aktarılırken, bakanlık, vatandaşlarına tehlikeli yolculuklardan kaçınmaları çağrısında bulundu.