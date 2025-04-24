Moriwaki'den "artçı sarsıntılar 1 hafta sürebilir" uyarısı

İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor.

Habertürk TV'de değerlendirmelerde bulunan deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, "Dün Silivri'de 3.9 ile başladı ve 6.2 ile sarsıldı. Bundan daha büyük deprem gelmez diyemeyiz. Ancak Silivri'de 7 büyüklüğünde bir deprem olma ihtimali yüzde 1-2 civarında. Ben, 35 yıldır Türkiye'deyim ve eskiden bu kadar sık deprem olmuyordu. Gölcük'ten sonra Van'da, Elazığ'da, K.Maraş'ta, İzmir'de hatta Konya ve Niğde'de de deprem oldu" ifadelerini kullandı.

Moriwaki, şöyle devam etti: "Marmara, Ege, Elazığ-Bingöl-K.Maraş hattı, Adana-Hatay-Kıbrıs'tan Santoroni'ye uzanan fay hattı var. Bu dört bölgede depremler olabilir. K.Maraş'ta 500 yıllık bir birikim olduğu için 7.7'lik deprem oldu ve 65 saniye sürdü. Buradaki depremler de 2-3 yıl devam edecektir."

"Marmara, Ege ve Akdeniz'de 3 metrelik tsunamiler olabilir" diyen Moriwaki, "Ama Japonya'daki gibi büyük tsunami olmaz. Ancak Marmara dahil tsunami için dikkatli olmak gerekir" ifadelerini kullandı.

Moriwaki, şunları söyledi: "İstanbul'da dün yaşanan, kısa süren 6.2 büyüklüğündeki deprem, Silivri açıklarında ve Orta Marmara Çukuru'nda yaşandı. Marmara'da, 30 yıl içinde yüzde 60 olasılıkla deprem olabilir. İstanbul için büyük deprem riski var. Bu depremin ardından da önümüzdeki bir hafta içinde depremler devam edebilir ve dikkatli olmak gerekir."