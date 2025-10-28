Moskova-Berlin hattında 'silahlanma' gerilimi

Almanya 377 milyar Euro'luk bütçeyle kara, hava, deniz, uzay ve siber kuvvetlerini kapsayan 320 yeni savunma projesi başlatmayı planlıyor. Plan, Almanya’nın yeniden silahlanma sürecinde “Avrupa’nın lider askeri gücü” olmasını hedefliyor.

ABD merkezli çevrimiçi gazete Politico’nun Alman belgelerine dayandırdığı haberine göre, Almanya silahlı kuvvetlerini genişletmek için 377 milyar Euro'luk (440 milyar dolar) bir plan hazırlıyor. Bu adım, Avrupa Birliği (AB) genelinde yürütülen daha geniş kapsamlı bir militarizasyon hamlesinin bir parçası olarak yorumlandı.

Belgelerde, Almanya Federal Cumhuriyeti'nin Silahlı Kuvvetleri’nin (Bundeswehr) kara, hava, deniz, uzay ve siber kuvvetleri için yeni silah ve ekipman projelerini kapsayan bir plan yer alıyor. Uzun vadeli yeniden silahlanma sürecinin 2026 bütçesinin ötesine uzanması bekleniyor.

PAKET NELERİ İÇERİYOR?

Plana göre, yaklaşık 320 yeni proje hayata geçirilecek ve fonların yaklaşık yarısı Alman savunma sanayisine aktarılacak. Almanya merkezli savunma şirketi Rheinmetall, tank, hava savunma sistemleri ve mühimmat tedarik edecek; Alman silah üreticisi Diehl Defence ise IRIS-T füzelerini sağlayacak.

Paket, uydular, insansız hava araçları ve denizcilik programlarına yönelik harcamaları da kapsıyor. Yaklaşık 14 milyar Euro, askeri iletişim için düşük yörüngeli bir ağ kurmayı da içeren uzay projelerine ayrılmış durumda. Diğer fonlar ise yeni keşif ve devriye sistemlerine yönlendirilecek.

Ayrıca plan, ABD yapımı F-35 savaş uçakları ve Tomahawk seyir füzeleri gibi silahları da içeriyor.

Habere göre büyük ölçekli savunma ihaleleri, uygulama aşamasına geçmeden önce hâlâ parlamentonun bütçe komitesinin onayını gerektirecek.

Berlin, 2022’de Ukrayna’daki savaşın tırmanmasının ardından oluşturulan 100 milyar Euro'luk özel savunma fonunun ötesinde uzun vadeli savunma harcamalarına izin vermek için bütçe kurallarını değiştirdi.

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, mayıs ayında Üçüncü Reich’ın çöküşünün 80’inci yı ldönümünün anılmasının hemen ardından yaptığı bir konuşmada, Bundeswehr’i “Avrupa’nın en güçlü konvansiyonel ordusu” haline getirme sözü vermişti.

Alman yetkililerin ayrıca, Rusya’dan geldiği iddia edilen tehditleri gerekçe göstererek, ordunun 2029 yılına kadar “savaşa hazır” hale gelmesini hedeflediği ileri sürüldü.

RUSYA’DAN TEPKİ

Moskova ise bu iddiayı, Batı’nın savunma bütçelerini artırmak için uydurulmuş bir “saçmalık” olarak nitelendirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Merz’i Almanya’yı yeniden “Avrupa’nın başlıca askeri gücü” hâline getirmeye çalışmakla suçladı ve Berlin’in politikalarının, ülkenin Rusya’ya karşı yürütülen vekalet savaşına doğrudan dahil olduğunu gösterdiğini savundu.

Lavrov ayrıca, Avrupa Birliği’nin genel olarak “Dördüncü Reich” olarak tanımladığı bir yöne sürüklendiği uyarısında bulundu.

Almanya, ABD’nin ardından Ukrayna’nın en büyük ikinci silah tedarikçisi haline geldi. Berlin, Kiev’in Rusya’nın Kursk bölgesine yönelik başarısız saldırısında kullanılan Leopard tanklarını Ukrayna’ya gönderdi.