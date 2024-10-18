Moskova cihatçıları, İsrail Lazkiye’yi vurdu

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İsrail’in Gazze’de başlatarak Lübnan’a taşıdığı savaş bölgeye yayılırken Suriye’deki hareketliliğin artmasına yol açıyor.

Birçok aktörün rekabetine sahne olan Suriye’de Türkiye’nin desteklediği Suriye Milli Ordusu (SMO) içindeki gruplar arasında çatışmalar yaşandı. İsrail, Suriye’nin liman kenti Lazkiye’ye saldırırken Rusya ise Şam’a karşı harekete geçen cihatçıların kontrolündeki İdlib’e hava saldırılarını yoğunlaştırdı. Şam yönetimi ise işgal altındaki Golan Tepeleri’nde İsrail ile savaşa sürüklenmemek için İran destekli milislere hareketlerini kısıtlama emri verdi.

Ankara’nın Şam yönetimi ile görüşme girişimlerine muhalif tutum sergileyen rejim karşıtı siyasî ve silahlı grupların kontrol altına alınması girişimi sonrası Kuzeybatı Suriye’de SMO içinde yaşanan bölünme, silahlı gruplar arasında çatışmaya dönüştü.

SMO’DA İÇ ÇATIŞMA

Kendini feshederek SMO’ya dâhil olma talebini reddetmesi sonrası Suriye Geçici Hükümeti’ne bağlı Savunma Bakanlığı tarafından lağvedilmesi kararı alınan Şukur el Şimal Tugayı (Kuzey Şahinleri), Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde SMO’nun en güçlü kolu Sultan Murat Tümeni ve Müşterek Kuvvetler gruplarına saldırı başlattı. Kilis’in Akıncı köyünün karşısında bulunan Azez kırsalındaki gruplar birbirlerinin bulunduğu alanları ağır silahlarla ateş altına aldı. Her iki taraftan büyük takviye güçler sevk edilmeye başlanırken çatışmalarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

SMO’ya bağlı Sultan Murat ve Müşterek Kuvvet birlikleri, Afrin’deki Şukur el Şimal grubunun ana karargâhını ele geçirdi. Müşterek Kuvvetler, Şukur el Şimal’ın askerî merkezlerini ele geçirmek için tankları cepheye sürdü.

Türkiye sınırına yakın bölgede yaşanan çatışmalarda Kilis’e 2 havan mermisinin düştüğü ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) karşılık verdiği iddia edildi. Kilis’e roket düştüğü ve TSK’nın karşılık verildiği iddiasına Valilik’ten yalanlama gelirken sınır hattında yangının SMO’lı iki grup arasındaki çatışmadan kaynaklandığı belirtildi.

İSRAİL’DEN SALDIRI

Reuters’ın haberine göre İsrail bir yandan savunmasını artırmak, diğer yandan da Lübnan Hizbullahı’na karşı daha etkili savaş yürütebilmek için işgal altındaki Golan Tepeleri ile Suriye sınırındaki askerden arındırılmış şerit arasındaki sınırda kara mayınlarını temizleyerek yeni bariyerler kurmaya başladı.

Lübnan’da Hizbullah’a karşı yürüttüğü harekâtı işgal altındaki Golan Tepeleri’ne ve Suriye sınırına doğru genişleten İsrail’in ise Suriye’nin Akdeniz kıyısındaki liman kenti Lazkiye’yi bombaladığı belirtildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ise İsrail bombardımanının Lazkiye’de Hizbullah’a ait bir mühimmat deposunu hedef aldığını belirtti.

CİHATÇILAR HAREKETLENDİ

İsrail’in saldırıları sebebiyle Hizbullah’ın güçlerini Lübnan’a çekmesini fırsat bilen Suriye’deki El Kaide bağlantılı cihatçı Heyet Tahrir el Şam (HTŞ), Şam yönetiminin kontrolünde bulunan Halep’i almak için harekete geçti. Türkiye ile Rusya arasında daha önce yapılan anlaşma kapsamında Suriye’nin kuzeybatısında uygulamaya geçirilen “Gerilimi Azaltma Bölgelerinde” çatışmalar artarken Suriye ordusu ile Rusya da harekete geçti.

RUS UÇAKLARI VURDU

Lazkiye’deki Hmeymim Hava Üsssü’nden kalkan Rusya’ya ait savaş uçakları, HTŞ ve muhalif grupların takviye yaptığı Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib bölgesine son günlerde 27 hedefe hava saldırısı düzenledi. SOHR’un açıklamasına göre saldırılarda 10 kişi ölürken 32 kişi de yaralandı.

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ŞAM’DAN YENİ CEPHE TEDBİRİ

Suriye’de Beşar Esad Şam yönetimi, işgal altındaki Golan Tepeleri’nde İsrail ile bir savaşa sürüklenmemek için İranlı milislerin ve Lübnanlı Hizbullah’ın hareketlerini Ruslarla anlaşarak katı askeri emirler yayınlayarak kısıtladı. Şarku’l Avsat’ın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) tarafından hazırlanan rapordan aktardığına göre Şam, Golan’a komşu bölgedeki hareketleri kısıtladıktan sonra, bunu, insansız hava araçlarının potansiyel olarak işgal altındaki Golan’a ve İsrail’in iç kesimlerine doğru fırlatılabileceği Rif Dimaşk Humus ve Humus Çölü vilayetlerini de kapsayacak şekilde genişletti.

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‘HAYALET UÇAK’ DEVREDE

ABD ve İngiltere hava kuvvetleri, İran destekli Husilerin kontrolünde bulunan Sana ve Saada bölgesini hedef alan 15 hava saldırısı düzenledi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Hava Kuvvetleri’ne ait B-2 hayalet bombardıman uçaklarının Yemen’deki Husilerin kontrolündeki 5 yeraltı silah depolama noktasına hassas saldırılar” düzenlediğini bildirdi.

Fotoğraf: Depo Photos

Kızıldeniz’deki su yollarında “emniyet ve güvenliği artırmak” için harekete geçmekte tereddüt etmeyeceklerini açıklayan Austin, saldırının “düşmanın ulaşılamaz kılmaya çalıştığı tesisleri hedef alma kabiliyetlerinin eşsiz bir göstergesi” olduğunu söyledi. Husiler ise “ABD saldırganlığının karşılıksız kalmayacağını” açıkladı.