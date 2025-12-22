Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
Rusya'nın başkenti Moskova'da bomba yerleştirilmiş aracın patlaması sonucu Korgeneral Fanil Sarvarov hayatını kaybetti. Rusya Soruşturma Komitesi, soruşturulan seçeneklerden birinin, bombanın Ukrayna Özel Servisleri tarafından yerleştirildiği yönünde olduğunu duyurdu.
Rusya'nın başkenti Moskova'da bomba yerleştirilmiş bir aracın patlaması sonucu Rus generalin öldürüldüğünü açıkladı.
Rusya Soruşturma Komitesi, Rusya Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Ordu Operasyonel Eğitim Müdürlüğü Başkanı Korgeneral Fanil Sarvarov'un yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Açıklamaya göre, 22 Aralık (bugün) sabahı Moskova'nın Yasenevaya Caddesi'nde bir aracın altına yerleştirilen patlayıcı cihaz patladı.
Patlama sonucunda Korgeneral Fanil Sarvarov yaralanmalarından dolayı hayatını kaybetti.
Patlama, Sarvarov Kia Sorento marka aracına binerken meydana geldi.
İlk bilgilere göre, sürücü koltuğunun altına el yapımı bir patlayıcı yerleştirilmişti.
Rusya Soruşturma Komitesi'nin bölgede olay yerinin incelemesi yaptı.
Soruşturma kapsamında tanıklar ve görgü tanıkları sorgulanıyor.
Komite ayrıca güvenlik kameralarının kayıtları inceleniyor.
Komite, soruşturulan seçeneklerden birinin, bombanın Ukrayna Özel Servisleri tarafından yerleştirildiği yönünde olduğunu duyurdu.
1969 doğumlu Fanil Sarvarov, Prigorodny bölgesindeki etnik gruplar arasında çıkan Oset-İnguş çatışması sırasında ve Suriye'de bazı görevler aldı.
Çeşitli devlet ödüllerine sahip Sarvarov, 2016'dan beri Genelkurmay Başkanlığı Operasyonel Eğitim Dairesi Başkanı olarak görev yapıyordu.