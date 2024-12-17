Moskova'da bombalı saldırı: Rus general hayatını kaybetti

Rusya'nın Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birlikleri Şefi Korgeneral Igor Kirillov ve yardımcısı bugün Moskova'nın güneydoğusunda meydana gelen bir patlamada hayatını kaybetti.

TASS'ta yer alan habere göre Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, patlamaya elektrikli bir scooter'a yerleştirilen patlayıcının neden olduğunu söyledi.

Petrenko “17 Aralık sabahı, Moskova'daki Ryazansky Caddesi'nde bir konut binasının girişi yakınında bir scooter'a yerleştirilen patlayıcı cihaz infilak etti. Patlamada Rusya'nın Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birlikleri Şefi Korgeneral Igor Kirillov ve yardımcısı öldü” dedi.

Petrenko'ya göre Komite'nin Moskova birimi saldırıyla ilgili cezai soruşturma başlattı. Şu anda suçun arkasındaki koşullar araştırılıyor.

Igor Kirillov'un ismi, Ukrayna'da kimyasal silah kullanımı iddialarında da yer alıyordu.