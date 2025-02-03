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Moskova'da çok katlı binada patlama: 1 ölü, 4 yaralı

Rusya'nın başkenti Moskova'da çok katlı binada meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Dört kişinin de yaralandığı patlamanın, binada bulunan bir asansöre yerleştirilen patlayıcı madde ile gerçekleştiği öğrenildi.

Dünya
  • 03.02.2025 13:08
  • Giriş: 03.02.2025 13:08
  • Güncelleme: 03.02.2025 13:12
Kaynak: AA
Moskova'da çok katlı binada patlama: 1 ölü, 4 yaralı
Fotoğraf: AA

Rusya'nın başkenti Moskova'da çok katlı binada meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

Rus haber ajansı TASS'a göre, Moskova'nın kuzeybatısında bulunan çok katlı binada patlama meydana geldi.

Patlamada 1 kişi yaşamını yitirirken 4 kişi yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, patlayıcı maddenin binadaki asansöre yerleştirildiği ve cinayete teşebbüs edildiği belirtildi.

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