Moskova'da çok katlı binada patlama: 1 ölü, 4 yaralı
Rusya'nın başkenti Moskova'da çok katlı binada meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Dört kişinin de yaralandığı patlamanın, binada bulunan bir asansöre yerleştirilen patlayıcı madde ile gerçekleştiği öğrenildi.
Kaynak: AA
Rusya'nın başkenti Moskova'da çok katlı binada meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.
Rus haber ajansı TASS'a göre, Moskova'nın kuzeybatısında bulunan çok katlı binada patlama meydana geldi.
Patlamada 1 kişi yaşamını yitirirken 4 kişi yaralandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, patlayıcı maddenin binadaki asansöre yerleştirildiği ve cinayete teşebbüs edildiği belirtildi.