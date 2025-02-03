Moskova'da çok katlı binada patlama: 2 ölü, 3 yaralı

Rusya'nın başkenti Moskova'da çok katlı binada meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rus haber ajansı TASS'a göre, Moskova'nın kuzeybatısında bulunan çok katlı binada patlama meydana geldi.

Patlamada toplam 2 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

DONBAS TABURUNUN KURUCUSU SARKİSYAN HAYATINI KAYBETTİ

Ölenlerin arasında binadaki bir güvenlik görevlisi ile Donbas'ta gönüllü taburun kurucusu ve Donetsk Boks Federasyonu Başkanı Armen Sarkisyan da bulunuyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, patlayıcı maddenin binadaki asansöre yerleştirildiği ve kasten öldürmeye teşebbüs olarak değerlendirildiği belirtildi.

Sarkisyan'ın Ukrayna'da aranan şahıslar listesinde bulunduğu ifade ediliyor.