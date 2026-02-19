Moskova'da kar yağışı etkili oluyor

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın başkenti Moskova'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Moskova'da ocak başından bu yana süren kar yağışı, gece tekrar etkisini artırdı.

Kar fırtınası nedeniyle trafik kazaları meydana geldi, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Moskova merkezindeki bazı sokaklar araç trafiğine kapatılırken, toplu ulaşım çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), Moskova'daki havalimanlarında 19 uçuşun iptal edildiğini, 17 uçuşun ise geciktiğini bildirdi.

- "Şehirdeki durum son derece zor"

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm belediye birimlerinin kar yağışının olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması için çalıştığını belirterek, "Şehirdeki durum son derece zor ancak bunun üstesinden geleceğimizden eminim." ifadesini kullandı.

Moskova Ulaşım Müdürlüğü de kent sakinlerine özel araçlarıyla seyahat etmekten kaçınmaları ve metro kullanmaları çağrısında bulundu.

- Kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti

Rusya'daki "Fobos" Hava Durumu Merkezinden yapılan açıklamada ise kentte kar kalınlığının 6-7 santimetre artarak 50 santimetreyi geçtiği ve daha da artmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü Moskova'da, kar yağışının yarına kadar devam etmesi bekleniyor.