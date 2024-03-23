Moskova'da konser salonuna silahlı saldırı: 11 kişi yakalandı

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus Belediye Binası'nda yer alan konser salonuna silahlı saldırı düzenlendi. Rus yetkililer saldırıda 60'tan fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 60’ı ağır olmak üzere 115 kişinin yaralandığını duyurdu. Ölü sayısının yükselebileceği bildirildi. Öte yandan, saldırıyı IŞİD üstlendi.

Rusya’nın başkenti Moskova’da belediye binasında yer alan Crocus City Hall adlı konser salonuna dün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Makineli silahlarla çevreye ateş açtığı belirtilen kişiler, birçok sivili hedef aldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların salonda rastgele ateş açtıkları görülürken, konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için yüzlerce ekip sevk edilirken, binanın çatısı bir süre sonra çöktü.

Rusya Soruşturma Komitesi, Rus yetkililerin "terör saldırısı" olarak tanımladığı saldırıda 60'tan fazla kişinin hayatını kaybettiğini, ölü sayısının artabileceğini bildirdi. Hayatını kaybedenlerin cesetlerinin incelendiği aktarılan açıklamada, "Terör saldırısı sonucu 60'tan fazla kişinin öldüğü tespit edildi. Ne yazık ki kurbanların sayısı artabilir" ifadeleri kullanıldı. Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko da 60’ı ağır olmak üzere 115 kişinin yaralandığını duyurdu. Yaralılardan 5'inin çocuk belirtiliyor.

Olay yerindeki silah ve mühimmat dahil bütün delillerin hepsine el konulduğu, genetik, balistik ve parmak izi incelemelerinin yürütüldüğü belirtilen açıklamada, bütün kamera görüntülerine el konulduğu ve incelendiği ifade edildi.

11 KİŞİ YAKALANDI

Sputnik'in aktardığına göre, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov, saldırıya doğrudan katılan 4 kişi dahil toplamda 11 kişinin yakalandığını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bildirdi.

SALDIRIYI IŞİD ÜSTLENDİ

IŞİD, Moskova saldırısını örgütün Telegram kanalı üzerinden üstlendi. IŞİD'in Telegram hesabından yapılan açıklamada, "İslam Devleti savaşçıları, Rus başkenti Moskova'nın eteklerinde Krasnogorsk şehrinde büyük bir Hıristiyan topluluğuna saldırdı, yüzlerce kişiyi öldürüp yaraladı ve üslerine güvenli bir şekilde çekilmeden önce büyük yıkıma neden oldu" denildi.



Ancak örgütün daha önce de ilgisi olmayan saldırıları üstlendiği de biliniyor.

ABD, 2 HAFTA ÖNCE UYARMIŞ

ABD'nin iki hafta önce Moskova'da olası bir "terör saldırısına" karşı vatandaşlarını uyardığı öğrenildi. Büyükelçiliklerden yapılan uyarı açıklamasında, vatandaşlarının Rusya'da düzenlenecek herhangi bir etkinliğe katılmamaları belirtildi.

Moskova'daki ABD Büyükelçiliği, yayınladığı güvenlik uyarısında, "Büyükelçilik, aşırılık yanlılarının yakın gelecekte konserler de dahil olmak üzere Moskova'daki büyük toplantılara saldırmayı planladıkları yönündeki raporları izliyor ve ABD vatandaşlarına önümüzdeki 48 saat boyunca büyük toplantılardan kaçınmaları tavsiye ediliyor" ifadelerini kullanmış.

UKRAYNA RUSYA'YI SUÇLADI

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Müdürlüğü'nün Telegram hesabından yapılan açıklamada da, saldırının "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Rus özel servisleri tarafından planlanmış ve kasıtlı bir provokasyon" olduğu iddia edildi.

Açıklamada, olayın, Ukrayna'ya yönelik daha şiddetli saldırıları meşrulaştırma amacı taşıdığı öne sürüldü.

UKRAYNA: SALDIRIYLA İLGİMİZ YOK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin üst düzey yardımcısı Mihail Podolyak yaptığı açıklamada "Gerçekleşen saldırıda Ukrayna'nın bir alakası bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Moskova saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, henüz saldırının ayrıntıları hakkında bilgi veremeyeceğini ve Ukrayna'nın ya da Ukraynalıların olaya karıştığına dair herhangi bir kanıtın olmadığını söyledi.

"ÖLÜME ÖLÜM"

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, saldırıyla ilgili yaptığı ilk açıklamada, "Bunların Kiev rejiminin teröristleri olduğu tespit edilirse onlara ve ideolojik ilham verenlere karşı başka türlü davranmak imkansızdır. Hepsi terörist olarak bulunup acımasızca yok edilmelidir. Böyle vahşeti gerçekleştiren devletin yetkilileri de dahil. Ölüme ölüm" ifadesini kullanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Beyaz Saray'ın Moskova'daki terör saldırısında Ukrayna'nın ya da Ukraynalıların parmağı olduğuna dair bir bulguya rastlanmadığı açıklamasına dikkati çekmişti. Zaharova, "Washington'daki yetkililer bu trajedinin ortasında neye dayanarak herhangi birinin olaya karışmadığına dair bir sonuca varıyorlar? Eğer ABD'nin elinde bu konuda güvenilir veriler varsa, bu veriler derhal Rus tarafına teslim edilmelidir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Mariya Zaharova, "Eğer böyle bir veri yoksa, Beyaz Saray'ın hiç kimseye hoşgörü göstermeye hakkı yoktur. Rus yönetiminin de belirttiği üzere, olaya karışan herkes yetkili makamlar tarafından tespit edilecektir" demişti.

BİRÇOK ÜLKEDEN SALDIRIYA KINAMA

Saldırı, Türkiye olmak üzere Mısır, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, İtalya, Sırbistan, Almanya, Lüksemburg, Katar, Küba, Filistin, Bolivya, İran, Suudi Arabistan, Fransa, Tacikistan, Meksika, Kolombiya, Avusturya, Suriye, Slovakya, Moldova, İsrail , Bahreyn, Yunanistan, Arjantin , Norveç , Belçika , Hollanda, Şili, Karadağ, İskoçya, Ekvador, Peru, Macaristan, Fransa, Uruguay, Panama, Fas, Yeni Zelanda, Guatemala, İrlanda, Mali, Tunus gibi birçok ülke tarafından kınandı.

Birleşmiş Milletler (BM) olayla ilgili üzüntü duyduklarını belirtirken Rusya Dışişleri Bakanlığı saldırının BM tarafından da kınanmasını istedi.

Rusya Soruşturma Komitesi saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), saldırıyı gerçekleştiren bazı kişilerin yakalandığı ve olayla ilgili incelemelerin sürdürüldüğünü duyurdu.