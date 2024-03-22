Moskova'da konser salonuna silahlı saldırı: 40 ölü, 100'den fazla yaralı

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir konser salonuna silahlı saldırı düzenledi. Saldırının düzenlediği binada patlama yaşanırken ölü ve yaralılar olduğu açıklandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki konser salonunda silahlı saldırı meydana geldi.

Öte yandan Tass haber ajansı saldırının gerçekleştiği konser salonunun yakınlardaki Crocus Belediye binasında patlama yaşandığını bildirdi.

RIA Novosti haber ajansı, savaş kıyafeti giymiş en az üç kişinin silahla ateş ettiğini söyledi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), “İlk verilere göre 40 kişi öldü, 100’den fazla kişi yaralandı” dedi.

Konser salonunun yer aldığı binada yangın da çıkarken olay yerine çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiği bildirildi.

ABD'DEN AÇIKLAMA: UKRAYNA'NIN KARIŞTIĞINA DAİR DELİL YOK

Beyaz Saray, Moskova’daki saldırıyla ilgili olarak “görüntülerin korkunç” olduğuna dair bir açıklama yaptı.

“­Düşüncelerimiz kurbanlarla” denilen açıklamada Moskova’daki ABD’lilerin bulundukları yerlerde kalmaları istendi. Beyaz Saray, saldırılara şu an için Ukrayna’nın karıştığına dair bir delil olmadığını ifade etti.

ABD, 2 HAFTA ÖNCE UYARMIŞTI

ABD, İngiltere ve birçok Batı ülkesinin yaklaşık 2 hafta önce Moskova'da olası bir terör saldırısına karşı vatandaşlarını uyardığı ortaya çıktı.

Büyükelçiliklerden yapılan uyarı açıklamasında, vatandaşlarının Rusya'da düzenlenecek herhangi bir etkinliğe katılmamaları belirtildi.