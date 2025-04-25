Moskova'daki araç patlamasında üst düzey Rus askeri yetkili öldü

Rusya'nın başkenti Moskova'da meydana gelen bir araç patlamasında üst düzey bir Rus askeri yetkilinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Reuters'ın Rus haber kaynakları Mash ve Shot'a atıfla verdiği habere göre cuma günü Moskova'da bulunan Balashikha kasabasında bir aracın patlaması sonucu üst düzey bir Rus subayı yaşamını yitirdi.

Mash, ölen subayın Rus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Operasyonlar Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Yaroslav Moskalik olduğunu açıkladı.

Ancak Reuters, Mash'ın iddiasını doğrulayamadı.

Yetkililerden ne olduğuna ya da hedef alınan askerî yetkilinin kimliğine ilişkin resmi bir doğrulama gelmedi.

ARABA, UZAKTAN KUMANDAYLA PATLATILDI

Rusya'nın kolluk kuvvetlerinde kaynakları bulunan Rus medya kuruluşu Baza, park halindeki bir araçta bulunan bombanın, bölgede yaşayan bir polis yanından geçtiği sırada uzaktan patlatıldığını yazdı.