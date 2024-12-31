Moskova: Esad rejiminin düşmesinde ABD başrol

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Beşar Esad rejiminin yıkılmasına ilişkin değerlendirmesinde SDG yönetimini ve ABD’yi suçladı. Esad’ın komşuları ile ‘yapıcı bir diyalog kuramadığı’nı savundu.

Rus basınına demeç veren Lavrov, Suriye'de eski iktidarın nüfusun sosyo-ekonomik beklentilerini karşılayamadığına dikkat çekti, bunda kaynaklar açısından en zengin bölgeyi “işgal eden” ABD'nin büyük bir suçu olduğunu vurguladı. Rusya'nın tavsiyelerine rağmen Esad'ın nüfuzlu komşularıyla yapıcı diyalog kuramadığının altını çizdi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) ise Suriye'nin kuzeydoğusunda Kürt güçlerinin yönetimindeki Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) ABD'nin askerlerini bölgeden çekme ihtimalinden endişe duyduğunu ve Washington'ı ikna etmesi için İsrail'den yardım istediğini öne sürdü.

Anadolu Ajansı'nın (AA) KAN'ın haberinden aktardığına göre, geçen haftalarda YPG ile İsrail arasında bir iletişim kanalı kurulduğu da ifade edildi.

Öte yandan HTŞ lideri Muhammed El Colani, Suriye’nin yeni ordusunda ilk terfiler açıklandı, 7 isim yabancı cihatçılardan seçildi. Bunlar HTŞ bünyesindeki silahlı gruplardan Arnavut, Türkmenistanlı, Doğu Türkistan, Ürdün, Fas ve Mısırlı isimler.