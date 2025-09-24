Moskova ‘etkisi’ krizi

Dış Haberler

Moldova’da pazar günü yapılacak kritik parlamento seçimleri öncesi “Moskova etkisi” iddiasıyla 74 kişi gözaltına alındı. Moldova polisi, “Rusya destekli istikrarsızlaştırma girişimleri” nedeniyle açılan soruşturma kapsamında 250 adrese yapılan baskınlar sonucunda 74 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Moskova’nın Moldova’yı etkisi altında tutmak istediğini iddia etti. Moskova ise bu konudaki iddiaları reddetti. Diğer yandan, Rusya yanlısı muhalif Vatansever Blok’unun eş başkanı ve eski Cumhurbaşkanı Igor Dodon, yapılan operasyonları “halkı korkutma girişimi” olarak nitelendirdi.

AB YANLISI ÇOĞUNLUK KORUNABİLECEK Mİ?

28 Eylül’deki seçim, Avrupa yanlısı iktidar partisi Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) ile Sosyalist Parti, Komünist Parti, Moldova’nın Kalbi Partisi ve Moldova’nın Geleceği Partisi’nin oluşturduğu Rusya yanlısı muhalif Vatansever Blok arasında geçecek. En olası senaryo olarak, iktidardaki PAS’ın Rusya yanlısı muhalefet partilerinden biri ya da birkaçıyla koalisyona gitmesi görülüyor.

PAS sandıktan birinci parti olarak çıkmayı başarsa bile Vatanseverler Blok’unun ikinci parti konumuna yükselmesi öngörülüyor.

Sandu’nun Avrupa yanlısı Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS), mevcut parlamentodaki 101 koltuğun 63’üne sahip. Halkın büyük çoğunluğunun Avrupa Birliği üyeliğini desteklemesine rağmen, Avrupa yanlısı PAS’a yönelik destek dikkat çekici biçimde geriledi. Temmuz 2021 seçimlerinin ardından yüzde 52,8 seviyesinde olan parti desteği, Ağustos 2025 itibarıyla yüzde 25,8’e düştü. Bu düşüş, PAS’ın seçim kampanyasında yolsuzlukla mücadele, kamu sektörünü daha verimli hale getirme ve ekonomiyi iyileştirme vaatlerini hayata geçirememesinden kaynaklanıyor.

Rusya ve AB arasında bölünen Moldova’da “Rusya etkisi” iddiasıyla yapılan operasyonlar, gerilim artırdı. Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), yaptığı basın açıklamasında Avrupa ülkelerinin Moldova’ya askeri müdahale hazırlığında olduğunu öne sürdü. Brüksel ve Kişinev’in seçim sonuçlarını yalanlayarak Moldova halkını sokağa dökmeyi planladığı, ardından Sandu’nun talebi üzerine, Avrupa güçlerinin ülkeye gireceği iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Sandu, gerçekleşecek oylamayı “ülke tarihinin en önemli seçimi” olarak nitelendirdi. Parlamento seçimleri, ülkenin Avrupa Birliği üyeliği yolunda ilerleyip ilerlemeyeceğini ve Rusya daha yakın ilişkiler kurup kurmayacağını belirleyecek.