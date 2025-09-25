Moskova Hükümet Bakanı Çeremin Antalya Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret etti

Moskova Hükümet Bakanı ve Dış, Ekonomik ve Uluslararası İlişkiler Departmanı Başkanı Sergey Çeremin, Antalya Valisi Hulusi Şahin ile görüştü.

Şahin, ziyarette yaptığı konuşmada, Antalya'nın bereketli toprakları, güçlü tarımsal üretim kapasitesi, turizm potansiyeli ve gelişen ticaret altyapısıyla öne çıktığını vurguladı.

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin cumhurbaşkanları nezdinde güçlü bir zemine sahip olduğunu belirten Şahin, "Bu ilişkilerin karşılıklı ziyaretler, yatırımlar ve ortak projelerle daha da güçleneceğine inanıyorum" dedi.

Moskova Hükümeti Bakanı Sergey Çeremin de Antalya'nın sadece Türkiye için değil, bölge ülkeleri açısından da önemli bir merkez olduğuna dikkati çekerek, Moskova ile Antalya arasındaki işbirliğinin artarak devam etmesini arzuladıklarını kaydetti.

Ziyarette, iki ülke arasındaki tarım, turizm ve ticaret alanındaki işbirliği imkanları ele alındı, tarım ürünleri ticaretinde karşılıklı kolaylıkların sağlanması, turizmde ortak tanıtım faaliyetlerinin geliştirilmesi ve sanayi odaları arasında işbirliği mekanizmalarının güçlendirilmesi konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarete, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Deha Erpek, Tarım İl Müdürü Fırat Erkal, Moskova Dış Ekonomik ve Uluslararası İlişkiler Departmanı Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı Anastasia Sibileva, Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Sergey Vetrik, Moskova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vladimir Platonov ve Moskova Güney İdari Bölgesi Valiliği Özel Kalem Müdürü Aleksey Eroşin de yer aldı.