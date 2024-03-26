Moskova saldırısı: Şüpheli 3 kişi daha tutuklandı

Rusya'nın başkenti Moskova'da 22 Mart'ta IŞİD'in bir konser salonuna düzenlediği ve 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin gözaltına alınan Aminchon Islomov, Dilovar Islomov adlı kardeşler ve baba Isroil Islomov tutuklandı. Mahkeme, şüphelilerin 22 Mayıs 2024’e kadar tutuklu kalacağını belirtti. Saldırının ardından gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü dün tutuklanmıştı.

Dünya 26.03.2024 11:15 Giriş: 26.03.2024 11:15

Güncelleme: 26.03.2024 11:17 Kaynak: DHA

A- A A+