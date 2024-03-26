Moskova saldırısı: Şüpheli 3 kişi daha tutuklandı
Rusya'nın başkenti Moskova'da 22 Mart'ta IŞİD'in bir konser salonuna düzenlediği ve 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin gözaltına alınan Aminchon Islomov, Dilovar Islomov adlı kardeşler ve baba Isroil Islomov tutuklandı. Mahkeme, şüphelilerin 22 Mayıs 2024’e kadar tutuklu kalacağını belirtti. Saldırının ardından gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü dün tutuklanmıştı.
Rusya'da Crocus Belediye Binası’nda düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıyla ilgili şüpheli 3 kişi daha tutuklandı.
Moskova Basmanny Bölge Mahkemesi Aminchon Islomov, Dilovar Islomov adlı kardeşlerin ve baba Isroil Islomov’un Crocus Belediye Binası "terör saldırısı" davası kapsamında tutuklandığını açıkladı.
Mahkeme, şüphelilerin 22 Mayıs 2024’e kadar tutuklu kalacağını belirtti.
NE OLMUŞTU?
Moskova'da 22 Mart'ta IŞİD'in düzenlediği ve 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından 11 kişi yakalanmıştı.
11 şüpheliden 4'ü, Moskova Basmanny Bölge Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarılmıştı.
Mahkeme, saldırı düzenlediği suçlamasıyla Dalercon Mirzoyev, Saidakram Murodali Raçabalizoda, Fariduni Şamsidin ve Muhammadsobir Fayzov’un tutuklanması kararını vermişti.
Açıklamada, “Moskova Basmanny Bölge Mahkemesi şüphelilerden Dalercon Mirzoyev, Saidakram Murodali Raçabalizoda, Fariduni Şamsidin ve Muhammadsobir Fayzov'a karşı Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 205 sayılı yasası (terör eylemleri) kapsamında 1 ay 28 gün yani 22 Mayıs 2024 tarihine kadar tutukluluk kararı verdi” denilmişti.