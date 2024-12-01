Moskova'ya kaçtığı iddia edilen Suriye Devlet Başkanı Esad, İran Dışişleri Bakanı'yla Şam'da görüştü

İran Dışişleri Bakan Abbas Erakçi, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüştü. Böylece Beşar Esad'ın Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçtığı iddiası yalanlanmış oldu.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Suriye'deki gelişmeler üzerine öğleden sonra Şam'a giden Erakçi, Esad ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin açıklamada bulunulmadı ancak Erakçi, Şam'a giderken basına yaptığı açıklamada, İran'ın Suriye hükümeti ve ordusunu kararlılıkla desteklediğini, Tahran'ın mesajını Suriye yönetimine ileteceğini söyledi.

Görüşmede, İran’ın Suriye halkı ve ordusuna terörle mücadele, bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması konusunda tam destek verdiğini söyleyen Erakçi, Suriye'de yaşananların ABD'nin bölgeyi kaosa sürükleme planının bir parçası olduğunu belirterek, "Geçmişte olduğu gibi, Suriye bir kez daha kazanan taraf olacaktır" dedi.

Suriye ordusu ve devletine desteğin İran'ın stratejik politikası olduğunu belirten Erakçi, bu desteğin devam edeceğini vurgulayarak, bu stratejik yaklaşımı bölgedeki kalıcı istikrar ve güvenliği sağlama ile tüm bölge ülkelerinin güvenliğini destekleme amacı taşıyan bir adım olarak tanımladı.

Esad ise İran’ın desteğinden dolayı teşekkür ederek, Erakçi’nin hassas bir dönemde gerçekleştirdiği Suriye ziyaretini son derece anlamlı bulduğunu ifade etti.

ERAKÇİ YARIN TÜRKİYE'DE

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 2 Aralık Pazartesi günü Türkiye'ye ziyarette bulunacak.