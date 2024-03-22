Moskova’da konser salonuna silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir konser salonuna silahlı saldırı düzenledi. Saldırının düzenlediği binada patlama yaşanırken ölü ve yaralılar olduğu açıklandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki konser salonunda silahlı saldırı meydana geldi.

Öte yandan Tass haber ajansı saldırının gerçekleştiği konser salonunun yakınlardaki Crocus Belediye binasında patlama yaşandığını bildirdi.

RIA Novosti haber ajansı, savaş kıyafeti giymiş en az üç kişinin silahla ateş ettiğini söyledi.

Resmi olmayan açıklamalara göre olayda en az 12 ölü olduğu bildirildi.



İnsanlar tahliye edilirken çevik kuvvet polislerinin bölgeye gönderildiği öğrenildi.

Konser salonunun yer aldığı binada yangın da çıkarken olay yerine çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiği bildirildi.