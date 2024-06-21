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Moskova’yı şiddetli fırtına vurdu: 2 ölü, 10 yaralı

Rusya’nın başkenti Moskova’da etkili olan fırtınada 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Dünya
  • 21.06.2024 11:12
  • Giriş: 21.06.2024 11:12
  • Güncelleme: 21.06.2024 11:21
Kaynak: İHA
Moskova’yı şiddetli fırtına vurdu: 2 ölü, 10 yaralı
Fotoğraf: İHA (Ekran görüntüsü)

Rusya’nın başkenti Moskova’da şiddetli fırtına etkili oldu.

Kentte çok sayıda ağaç devrilirken, araçlarda ve binaların dış cephelerinde hasar meydana geldi.

Yerel yetkililerden yapılan açıklamada, Moskova'da 1 kişinin ağaç devrilmesi sonucu, 1 kişinin de üzerinde bulunduğu iskelenin çökmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Fırtınada 10 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Şiddetli fırtınanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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