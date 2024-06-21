Moskova’yı şiddetli fırtına vurdu: 2 ölü, 10 yaralı
Rusya’nın başkenti Moskova’da etkili olan fırtınada 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.
Kaynak: İHA
Rusya’nın başkenti Moskova’da şiddetli fırtına etkili oldu.
Kentte çok sayıda ağaç devrilirken, araçlarda ve binaların dış cephelerinde hasar meydana geldi.
Yerel yetkililerden yapılan açıklamada, Moskova'da 1 kişinin ağaç devrilmesi sonucu, 1 kişinin de üzerinde bulunduğu iskelenin çökmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Fırtınada 10 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
Şiddetli fırtınanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.