Mossad'a bilgi satan 6 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mossad'a bilgi sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Mossad'a bilgi sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mossad'a bilgi sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, aralarında 1 özel dedektifin de bulunduğu 7 şüpheliden 6'sının tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tunç, "Edindikleri bilgileri İsrail istihbarat servisi MOSSAD’a sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; Gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı ‘Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme suçundan tutuklanmış, 1 şüpheli için adli kontrol uygulanmıştır. 2021 Ekim ayından itibaren farklı tarihlerde açılarak devam eden soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında 57 şüpheli ve sanığın tutukluluğu halen devam etmekte olup, aynı suçtan tutuklu sayısı 63’e yükselmiştir" dedi.