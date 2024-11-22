MOSSAD'a casusluk davası: 2 kişi tahliye edildi

İsrail istihbaratının hedef aldığı Filistin vatandaşı ve Hamas bağlantılı kişilere ait gizli bilgileri İsrail İstihbarat Servisi Çevrimiçi Operasyon Merkezi (İÇOM) ile paylaştıkları iddia edilen 20 sanığın yargılandığı davada tutuklu 2 kişinin tahliyesine karar verildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Cezaevi Kampüsü karşısındaki duruşma salonunda yapılan duruşmaya, 15'i tutuklu 19 sanık ile avukatları katıldı. Tutuklu 1 sanık ise İzmir'de bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada, sanıklar ve avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYE

Heyet, tutuklu sanıklar Kadir Aydın ve Cemile Türk'ün yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Diğer 14 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 19-20 Şubat 2025'e erteledi.