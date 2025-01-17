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MOSSAD Başkanı'ndan güvenlik kabinesi üyelerine “ateşkes anlaşmasını destekleyin” çağrısı

MOSSAD Başkanı David Barnea, bugün erken saatlerde yapılan güvenlik kabinesi toplantısında üyeleri, ateşkes anlaşmasını desteklemeye çağırdı.

Dünya
  • 17.01.2025 23:31
  • Giriş: 17.01.2025 23:31
  • Güncelleme: 17.01.2025 23:35
Kaynak: iHA
MOSSAD Başkanı'ndan güvenlik kabinesi üyelerine “ateşkes anlaşmasını destekleyin” çağrısı
FOTOĞRAF: İHA

İsrail basınında pazar günü yürürlüğe girmesi beklenen Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin yeni bir bilgiye yer verildi.

İsrail'de yayın yapan Channel 12, MOSSAD Başkanı David Barnea'nın bugün erken saatlerde yapılan toplantıda güvenlik kabinesi üyelerini, esirlerin serbest bırakılması ve ateşkes anlaşmasını desteklemeye çağırdığını aktardı.

Haberde Barnea'nın “Bu ahlaki borcu ödemeliyiz. Bu anlaşma etik ve ahlaki açıdan yapılması gereken en doğru şeydir. İnsani bir anlaşmadır. Güvenliğimizi sağlayacak mekanizmalar içeriyor” ifadelerini kullandığı iddia edildi.

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