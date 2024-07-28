Mossad Direktörü Barnea, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerine katılmak için Roma'ya gitti

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü David Barnea'nın, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını görüşmek üzere İtalya'nın başkenti Roma'ya gittiği bildirildi.

Yediot Ahranot gazetesinin haberine göre, Barnea liderliğindeki İsrail müzakere heyeti, Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını görüşmek üzere bu sabah Roma'ya ulaştı.

İtalya'daki görüşmelere ABD, Mısır ve Katar'dan da üst düzey katılım gerçekleşiyor.