MOSSAD’ın Lübnan’da patlatılan çağrı cihazı pillerine "patlayıcılar" yerleştirdiği iddia edildi

Lübnan’da Hizbullah mensuplarının haberleşme amacıyla kullandığı çağrı cihazlarının eş zamanlı patlatılması sonucu şu ana kadar 9 kişinin ölümüne, 2 bin 750 kişinin yaralanmasına yol açan saldırının yankıları sürüyor.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah’ın kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu Suriye’nin başkenti Şam ve kırsalında da 14 kişinin yaralandığı öne sürüldü.

Hizbullah’a yakın bir kaynak da AFP’ye yaptığı açıklamada, Suriye’de çağrı cihazlarının patlaması sonucu bazı Hizbullah üyelerinin yaralandığını belirtti.

"MOSSAD, PATLATILAN ÇAĞRI CİHAZI PİLLERİNE PATLAYICI YERLEŞTİRDİ"

Sky News Arabia’nın çeşitli kaynaklara dayandırdığı haberinde ise Lübnan’daki geniş çaplı çağrı cihazı saldırısının, İsrail dış istihbarat teşkilatı MOSSAD’ın Hizbullah’ın iletişim cihazlarını teslim almadan önce ele geçirmesi sayesinde mümkün olduğunu öne sürdü. Kaynağa göre MOSSAD, cihazların pillerine "PETN" adı verilen güçlü bir patlayıcı madde yerleştirdi ve bataryaların sıcaklığını uzaktan yükselterek patlattı.

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi ise patlama öncesinde bazı Hizbullah üyelerinin çağrı cihazlarının ısındığını fark edip cihazları attığını aktardı.

LÜBNAN'DA OKULLAR TATİL



Lübnan Eğitim Bakanı Abbas Halabi, yarın (çarşamba günü) ülke genelindeki tüm devlet okulları, özel okullar ve üniversitelerin tatil edildiğini duyurdu. Halabi, kararın ülke genelinde gerçekleştirilen saldırıya karşı alındığını belirtti.