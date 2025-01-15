MotoGP 2025 yarış programı: MotoGP ne zaman başlıyor?

MotoGP severler için 2025 yılı heyecan dolu bir sezon sunuyor. Yeni sezonun başlangıç tarihi, lansman etkinlikleri ve yarış takvimiyle ilgili tüm detayları bu yazıda bulabilirsiniz. "MotoGP ne zaman başlıyor?" ve "2025 MotoGP takvimi" gibi sorulara yanıt veren rehberimizle bu büyük organizasyonu yakından takip edebilirsiniz.

2025 MOTOGP LANSMAN VE TEST TARİHLERİ

2025 MotoGP sezonu, takımların motosikletlerini tanıttığı lansman etkinlikleriyle başlıyor. İşte öne çıkan lansman tarihleri:

Trackhouse Racing Lansmanı: 14 Ocak 2025

14 Ocak 2025 Aprilia Lansmanı: 16 Ocak 2025

16 Ocak 2025 Gresini Racing Lansmanı: 18 Ocak 2025

18 Ocak 2025 Ducati Lenovo Lansmanı: 20 Ocak 2025

20 Ocak 2025 Pentamina Enduro VR46 Racing Lansmanı: 25 Ocak 2025

25 Ocak 2025 Red Bull KTM Factory Racing ve Tech3 Lansmanları: 30 Ocak 2025

30 Ocak 2025 Monster Energy Yamaha ve Prima Pramac Yamaha Lansmanları: 31 Ocak 2025

31 Ocak 2025 Honda Team Lansmanı: 1 Şubat 2025

1 Şubat 2025 LCR Honda Lansmanı: 8 Şubat 2025

Bunların yanı sıra sezon öncesi testler de büyük bir önem taşıyor:

Sepang Shakedown Testi: 2 Şubat 2025

2 Şubat 2025 Sepang Resmi Testi: 7 Şubat 2025

7 Şubat 2025 Buriram Testi: 13 Şubat 2025

Lansman etkinlikleri ve testler, MotoGP tutkunları için sezon öncesi en heyecan verici zamanlardan biridir. "MotoGP test tarihleri" ve "MotoGP lansmanları", bu dönemde sıkça yapılan aramalardır.

2025 MOTOGP YARIŞ TAKVİMİ

MotoGP 2025 sezonunda, 20 farklı Grand Prix ile dünyanın dört bir yanından pistlerde unutulmaz mücadeleler yaşanacak. İşte MotoGP 2025 yarış takvimi:

Tayland GP: 2 Mart 2025

2 Mart 2025 Arjantin GP: 16 Mart 2025

16 Mart 2025 Amerika GP: 30 Mart 2025

30 Mart 2025 Katar GP: 13 Nisan 2025

13 Nisan 2025 İspanya GP: 27 Nisan 2025

27 Nisan 2025 Fransa GP: 11 Mayıs 2025

11 Mayıs 2025 Britanya GP: 25 Mayıs 2025

25 Mayıs 2025 Aragon GP: 8 Haziran 2025

8 Haziran 2025 İtalya GP: 22 Haziran 2025

22 Haziran 2025 Hollanda GP: 29 Haziran 2025

29 Haziran 2025 Almanya GP: 13 Temmuz 2025

13 Temmuz 2025 Çek Cumhuriyeti GP: 20 Temmuz 2025

20 Temmuz 2025 Avusturya GP: 17 Ağustos 2025

17 Ağustos 2025 Macaristan GP: 24 Ağustos 2025

24 Ağustos 2025 Katalonya GP: 7 Eylül 2025

7 Eylül 2025 San Marino GP: 14 Eylül 2025

14 Eylül 2025 Japonya GP: 28 Eylül 2025

28 Eylül 2025 Endonezya GP: 5 Ekim 2025

5 Ekim 2025 Avustralya GP: 19 Ekim 2025

19 Ekim 2025 Malezya GP: 26 Ekim 2025

26 Ekim 2025 Portekiz GP: 9 Kasım 2025

9 Kasım 2025 Valensiya GP: 16 Kasım 2025

MOTOGP SEZONUN ÖNE ÇIKAN YARIŞLARI

Tayland GP (2 Mart 2025): Sezonun açılış yarışı, yeni sezonun dinamiklerini belirleyecek.

Sezonun açılış yarışı, yeni sezonun dinamiklerini belirleyecek. İtalya GP (22 Haziran 2025): Ducati'nin anavatanındaki yarış, her zaman büyük bir heyecan yaratır.

Ducati'nin anavatanındaki yarış, her zaman büyük bir heyecan yaratır. Valensiya GP (16 Kasım 2025): Şampiyonluk mücadelesinin son bulacağı sezon finali.

MOTOGP 2025 SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025 MotoGP sezonu, 2 Mart 2025 tarihinde Tayland GP ile başlıyor.

2025 MOTOGP'DE KAÇ YARIŞ OLACAK?

Toplamda 22 yarış düzenlenecek.

MOTOGP 2025'İ NASIL İZLEYEBİLİRİM?

MotoGP yarışları, dünya genelindeki spor kanalları ve dijital yayın platformlarından canlı olarak takip edilebilir.

DUCATİ'NİN LANSMANI NE ZAMAN?

Ducati Lenovo Takımı'nın lansmanı 20 Ocak 2025 tarihinde yapılacak.

MotoGP 2025 sezonu, hız, mücadele ve heyecan dolu bir yıl sunuyor. Sezon, 2 Mart 2025'te Tayland GP ile başlayacak ve 16 Kasım 2025'te Valensiya GP ile sona erecek. "MotoGP 2025 yarış programı", "MotoGP sezon başlangıç tarihi" ve "MotoGP 2025 takvimi" gibi konular hakkında en güncel bilgileri bu rehberde bulabilirsiniz.