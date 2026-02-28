MotoGP'de ilk sıralama turları geride kaldı: Toprak Razgatlıoğlu 21'inci sırada

2026 MotoGP sezonunun Tayland’daki açılış ayağında sıralama turları tamamlandı. Tayland Grand Prix’sinde pole pozisyonu Marco Bezzecchi’nin olurken, Türkiye’yi temsil eden Toprak Razgatlıoğlu seansı 21'inci sırada bitirdi.

Test dönemini motosiklete uyum sağlamak ve sürüş stilini geliştirmek üzerine geçiren Toprak Razgatlıoğlu, Tayland’daki antrenman ve sıralama seanslarında da çalışmalarını sürdürdü.

Milli sporcu, Tayland GP’de sıralama turlarının ilk bölümü olan Q1’i 1:30.165’lik derecesiyle 11. sırada tamamladı.

Toprak Razgatlıoğlu, bu sonuçla sprint yarışına ve ana yarışa 21. cepten başlayacak.